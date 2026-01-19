352 रन बनाकर भी डेरिल मिशेल नहीं तोड़ पाए बाबर आजम-शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानें कितने रन से चूके

संक्षेप: डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ 352 रन बनाए, मगर वह तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का बाबर आजम और शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। वह मात्र 8 रन से चूक गए।

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में खूब तबाही मचाई। तीन मैच की इस सीरीज में उन्होंने 2 शतक और अर्धशतक के दम पर सबसे अधिक 352 रन बनाए। हालांकि इतने रन बनाने के बावजूद वह पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। यह रिकॉर्ड है तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का। IND vs NZ वनडे सीरीज में 352 रन बनाने के बावजूद मिशेल 8 रन से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से दूर रह गए।

बाबर आजम और शुभमन गिल के नाम तीन मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इन दोनों स्टार बल्लेबाजों ने तीन मैच की सीरीज में सर्वाधिक 360-360 रन बनाए हैं।

बाबर आजम ने यह कारनामा 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था, वहीं शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में हुई तीन मैच की वनडे सीरीज में 360 रन बनाए थे। डेरिल मिशेल 352 रनो के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।

तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी- 360 - बाबर आजम 2016

360 - शुभमन गिल 2023

352 - डेरिल मिशेल 2026*

349 - इमरुल कायेस 2018

346 - पथुम निसांका 2024

342 - क्विंटन डी कॉक 2013

330 - मार्टिन गप्टिल 2013