Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Daryl Mitchell could not break Babar Azam Shubman Gill world record Most Runs in a 3 Match Bilateral ODI Series
352 रन बनाकर भी डेरिल मिशेल नहीं तोड़ पाए बाबर आजम-शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानें कितने रन से चूके

352 रन बनाकर भी डेरिल मिशेल नहीं तोड़ पाए बाबर आजम-शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जानें कितने रन से चूके

संक्षेप:

डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ 352 रन बनाए, मगर वह तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का बाबर आजम और शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। वह मात्र 8 रन से चूक गए।

Jan 19, 2026 09:16 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में खूब तबाही मचाई। तीन मैच की इस सीरीज में उन्होंने 2 शतक और अर्धशतक के दम पर सबसे अधिक 352 रन बनाए। हालांकि इतने रन बनाने के बावजूद वह पाकिस्तान के बाबर आजम और भारत के शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। यह रिकॉर्ड है तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का। IND vs NZ वनडे सीरीज में 352 रन बनाने के बावजूद मिशेल 8 रन से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से दूर रह गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:ODI में टीम की हार में सबसे ज्यादा शतक; सचिन के साथ टॉप-3 में पहुंचे विराट कोहली

बाबर आजम और शुभमन गिल के नाम तीन मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इन दोनों स्टार बल्लेबाजों ने तीन मैच की सीरीज में सर्वाधिक 360-360 रन बनाए हैं।

बाबर आजम ने यह कारनामा 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था, वहीं शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में हुई तीन मैच की वनडे सीरीज में 360 रन बनाए थे। डेरिल मिशेल 352 रनो के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं।

ये भी पढ़ें:U19 WC में अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, PAK का खाता भी नहीं खुला

तीन मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी-

360 - बाबर आजम 2016

360 - शुभमन गिल 2023

352 - डेरिल मिशेल 2026*

349 - इमरुल कायेस 2018

346 - पथुम निसांका 2024

342 - क्विंटन डी कॉक 2013

330 - मार्टिन गप्टिल 2013

डेरिल मिशेल ने इंदौर वनडे में 131 रनों की पारी खेल न्यूजीलैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं पूरी सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवॉर्ड दिया गया। मिशेल को यह सीरीज लंबे समय तक याद रहने वाली है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Daryl Mitchell India vs New Zealand Babar Azam अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |