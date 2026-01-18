डेरिल मिचेल ने तोड़ा क्रिस गेल और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड, भारतीय सरजमीं पर किया करिश्मा
डेरिल मिचेल ने क्रिस गेल और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड अपने शतक से तोड़ दिया। भारतीय सरजमीं पर वह नए 'डॉन' बन गए हैं। डेरिल मिचेल ने चौथा शतक वनडे क्रिकेट में भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ जड़ा है।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल हर बार की तरह इस बार भी भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। डेरिल मिचेल ने एक बार फिर से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ भारत की सरजमीं पर शतक जड़ा। डेरिल मिचेल का ये चौथा शतक भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय सरजमीं पर है। इसी के साथ डेरिल मिचेल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इसी दौरान क्रिस गेल और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेरिल मिचेल दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भारत की सरजमीं पर बन गए हैं। डेरिल मिचेल ने रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में चौथा शतक भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ा। उनसे ज्यादा शतक ओडीआई क्रिकेट में भारत के खिलाफ भारत में साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने जड़े हैं। उनके नाम 5 शतक हैं।
डेरिल मिचेल ने पाकिस्तान के सलमान बट, वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल, ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग, वेस्टइंडीज के मार्नस सैमुअल्स और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक को पछाड़ा है। इन सभी बल्लेबाजों ने 3-3 शतक भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ जड़े हैं। 106 गेंदों में डेरिल मिचेल ने शतक पूरा किया, जो उनका 9वां शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में है और इनमें से चौथा तो भारत में भारत के खिलाफ आया है।
भारत में भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक
5 - एबी डिविलियर्स
4 - डेरिल मिचेल*
3 - सलमान बट
3 - क्रिस गेल
3 - रिकी पोंटिंग
3 - मार्लन सैमुअल्स
3 - क्विंटन डिकॉक
वनडे सीरीज के पहले मैच में डेरिल मिचेल 84 रन बनाकर आउट हुए थे और शतक से चूक गए थे, लेकिन अगले मैच में उन्होंने शतक की कसर को पूरा किया था और 131 रनों की पारी खेली थी, जबकि तीसरे मैच में फिर से उनके बल्ले से शतक आया। 300 से ज्यादा रन वे खबर लिखे जाने तक इस सीरीज में बना चुके हैं।