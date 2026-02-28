होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, जनवरी में मचाया था धमाल

Feb 28, 2026 06:40 pm ISTवार्ता
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरिल मिशेल और बांग्लादेश की बल्लेबाज सोभाना मोस्तारी को जनवरी 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने जनवरी 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। उन्होंने लगातार दो शतक लगाकर न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में जीत दिलाई थी। न्यूजीलैंड के मिशेल ने भारत के टी-20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव और इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीता। जनवरी में भारत में तीन मैचों की वनडे सीरीज में, न्यूजीलैंड ने 0-1 से पिछड़ने के बाद 2-1 से जीत हासिल की। मिशेल ने दूसरे मैच में नाबाद 131 रन बनाकर अपनी टीम की वापसी कराई और तीसरे मैच में 137 रन बनाकर अपनी टीम को 337/8 के मैच जिताने वाले स्कोर तक पहुंचाया।

उन्होंने 176 की औसत से 352 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर, मिशेल ने आईसीसी एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भी नंबर वन जगह हासिल कर ली। इसके बाद पांच मैचों की टी-20 सीरीज में, उन्होंने 186.56 के स्ट्राइक रेट से 125 रन बनाए।

