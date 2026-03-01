होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
इतिहास खुद को दोहरा सकता है; डैरेन सैमी ने IND vs WI मैच से पहले कुरेदे भारत के पुराने जख्म

Mar 01, 2026 08:03 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने IND vs WI सुपर-8 मैच से पहले भारत के पुराने जख्म कुरेदे हैं। उन्होंने कहा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। वेस्टइंडीज ने भारत को 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराया था।

वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने IND vs WI सुपर-8 मैच से पहले भारत के पुराने जख्म कुरेदे हैं। यह मैच भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' वाला मुकाबला है। जो टीम आज जीत दर्ज करेगी वो सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी, वहीं हारने वाली टीम टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। इस मैच से पहले डैरेन समी ने भारत को 2016 टी20 वर्ल्ड कप की हार को याद दिलाया है। उस समय सेमीफाइनल में भारत को हराकर वेस्टइंडीज ने फाइनल में कदम रखा था और खिताबी मैच में इंग्लैंड को रौंदकर दूसरी बार ट्रॉफी उठाई थी। डैरेन सैमी ने इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच से पहले कहा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है।

वेस्टइंडीज के हेड कोच और 2012-2016 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान डैरेन सैमी ने कहा, "खैर, एक कहावत है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है, भले ही वह जगह अलग हो। लेकिन यह दो अलग-अलग टीमें हैं, दो टीमें जो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं।

आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अब भी लगता है कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, आपको किसी न किसी समय भारत से गुज़रना होगा। कल हमारे लिए वह दिन है। और जीतने के लिए हमें क्रिकेट का एक अच्छा मैच खेलना होगा। और मैं इस मुकाबले के लिए उत्साहित हूं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां बहुत सारे पत्रकार हैं। खेल का महत्व। और मुझे पूरा यकीन है कि कल यहां 80,000 लोग होंगे, और फिर 1.4 बिलियन और लोग भारत को सपोर्ट करेंगे। तो यह अब भी डेविड और गोलियथ के बीच मुकाबला जैसा लगेगा, लेकिन जैसा मैंने 2016 में कहा था - डेविड ने गोलियथ को हराया था - तो मैं कल अपने लड़कों को यही बताने जा रहा हूं।"

उन्होंने अंत में कहा, "मेरे सभी सैनिक, कल जब हम बुलाएंगे तो वे लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमें 11 खिलाड़ियों के लिए टॉस तक इंतजार करना होगा।"

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

