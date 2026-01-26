Cricket Logo
T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा IND vs PAK का महामुकाबला? पाकिस्तान चल सकता है नया पैंतरा

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने से पहले पाकिस्तान की ड्रामेबाजी जारी है। पाकिस्तान अब आगामी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने पर विचार कर रहा है।

Jan 26, 2026 01:44 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिन का समय रह गया है, इससे पहले पाकिस्तान की ड्रामेबाजी जारी है। बांग्लादेश अपने कारणों से टूर्नामेंट से बाहर हुआ है, वहीं पाकिस्तान उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान ने यहां तक आईसीसी को टूर्नामेंट से हटने तक की धमकी दे दी थी। हालांकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो आईसीसी उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता, जिससे उन्हें आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान नई चाल चलने के मूड में है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। पाकिस्तान इस मुकाबले से हटने पर विचार कर रहा है।

डेली औसाफ के मुताबिक, एक प्राइवेट टीवी चैनल के अनुसार, कल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बीच एक अहम मीटिंग होने की उम्मीद है, जिसमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के साथ-साथ भारत के खिलाफ मैच न खेलने के ऑप्शन पर भी विचार किया जाएगा। सूत्रों ने आगे बताया कि बांग्लादेशी टीम के साथ ‘गलत बर्ताव’ के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हटने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है।

अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो उन्हें अपने पॉइंट्स फोरफिट करने होंगे, जिससे भारत को फायदा मिलेगा।

पाकिस्तान ने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के अगले ही दिन अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट से पहले PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें T20 वर्ल्ड कप के बारे में PCB का रुख बताया। खिलाड़ियों ने PCB चेयरमैन के सैद्धांतिक रुख की तारीफ की और अपना पूरा समर्थन दिया।

इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पाक-ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए नेशनल टीम को शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में न खेलने का रुख सिद्धांतों पर आधारित है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मापदंडों को पूरी तरह से खारिज करता है।

