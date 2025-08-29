Danish Malewar becomes first Indian in 81 years to retire out After Vijay Merchant in Duleep Trophy दोहरा शतक लगाने के बाद दानिश मालेवार हुए रिटायर्ड आउट, 81 साल बाद हुआ ऐसा, Cricket Hindi News - Hindustan
दोहरा शतक लगाने के बाद दानिश मालेवार हुए रिटायर्ड आउट, 81 साल बाद हुआ ऐसा

दानिश मालेवार अपने प्रथम श्रेणी करियर का पहला दोहरा शतक पूरा करने के बाद रिटायर हर्ट हो गये। मालेवर 81 साल बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:54 PM
विदर्भ के बल्लेबाज दानिश मालेवार ने शुक्रवार को दलीप ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाया। इस पारी की बदौलत उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। सेंट्रल जोन के लिए खेल रहे दानिश मालेवार ने नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए दोहरा शतक लगाया और पूर्व महान खिलाड़ियों विजय मर्चेंट, अरविंदा डी सिल्वा के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए। दानिश मालेवार (203) अपने प्रथम श्रेणी करियर का पहला दोहरा शतक पूरा करने के बाद रिटायर हर्ट हो गये।

पहले दिन आयुष पांडे के आउट होने के बाद दानिश बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 10 गेंद में तीन रन बनाए। उन्होंने आर्यन जुयाल के साथ 139 रन और फिर कप्तान रजत पाटीदार के साथ 199 रन की साझेदारी की। खराब रोशनी के कारण पहले दिन स्टंप जल्दी हो गया। मालेवार उस समय 198 रन बनाकर नाबाद थे, जो प्रथम श्रेणी प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पिछले सत्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 153 रन बनाए थे, जोकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था।

शुक्रवार की सुबह अपनी पारी शुरू करते हुए मालेवार ने पहले दिन के लय को बरकरार रखा। उन्होंने अपनी पारी में 36 चौके लगाए और एक छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने रिटायर आउट होने का फैसला किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खिलाड़ी रिटायर होते हुए कम दिखते हैं। मालेवार से पहले 200 रन पार करने के बाद रिटायर होने वाले आखिरी बल्लेबाज क्रेग स्पीयरमैन (216) थे। उन्होंने 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ क्रिकेटिंग एक्सीलेंस के खिलाफ ग्लूस्टरशायर का प्रतिनिधित्व किया था। स्पीयरमैन का स्कोर अभी भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है।

विजय मर्चेंट के बाद मालेवार 81 सालों में ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। मर्चेंट 1994 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की ओर से खेलते हुए सर्विसेज इलेवन के खिलाफ खेलते हुए 201 रन पर रिटायर्ड आउट हुए थे। गौरतलब है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने के बाद रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी भी एक भारतीय थे, गोगुमल किशनचंद (204) ने मार्च 1944 में सीके नायडू इलेवन के लिए डीबी देवधर इलेवन के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।

Duleep Trophy
