उनके पास हर गेंद पर छक्के मारने के ऑप्शन...डेवाल्ड ब्रेविस की बैटिंग के फैन हुए डेल स्टेन
अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने कम गेंदों के अंदर काफी रन बटोरे हैं और ज्यादातर बड़े शॉट लगाए। स्टेन का मानना है कि ब्रेविस के पास हर गेंद पर छक्के मारने की काबिलियत है।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने जियोस्टार के पोस्ट-मैच शो 'क्रिकेट लाइव' में बात करते हुए, डेवाल्ड ब्रेविस की छक्के मारने की कला का विश्लेषण किया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा वनडे चार विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। ब्रेविस ने 34 गेंदों पर पांच छक्कों की मदद से 54 रन की मोमेंटम बदलने वाली पारी खेली। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में बुधवार को 50 ओवर में पांच विकेट पर 358 रन का विशाल स्कोर बना लिया। लेकिन मेहमान टीम ने ओपनर एडन मारक्रम (110) के शानदार शतक की बदौलत चार गेंद शेष रहते चार विकेट से जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।
दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में छह विकेट पर 362 रन बनाकर वनडे क्रिकेट की तीसरी सबसे बड़ी चेज पूरी की। भरोसा कर पाना मुश्किल है कि दक्षिण अफ़्रीका ने 359 रनों का लक्ष्य इतनी आसानी से हासिल कर लिया है। विराट कोहली का 53वां और ऋतुराज गायकवाड़ का पहला वनडे शतक बेकार चला गया ।
जियोस्टार एक्सपर्ट डेल स्टेन ने डेवाल्ड ब्रेविस की छक्के मारने की काबिलियत का अंदाजा लगाया, "ब्रेविस और उनकी छक्के मारने की काबिलियत के बारे में कुछ समय से बहुत बातें हो रही हैं, उनके अंडर-19 के दिनों से भी। मैं उनके बारे में सुनता रहता था और उन्हें पूरे मैदान में गेंद मारते हुए देखता था। अब हम इसे सबसे ऊंचे लेवल पर देखने लगे हैं। उनमें वह काबिलियत है, और बैट्समैन अब गेंद छोड़ना नहीं चाहते। उनमें रोप को पार करने का कॉन्फिडेंस है, स्लॉग से नहीं बल्कि अच्छे क्रिकेट शॉट्स से।''
स्टेन ने कहा, ''वे इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं। उनके पास हर गेंद पर छक्के मारने के ऑप्शन हैं। ब्रेविस भविष्य है। वह सिर्फ़ 22 साल का है। अगर वह अपने करियर के इस स्टेज पर 359 रन का पीछा करने में माहिर है, तो सोचिए आठ या दस साल में यह कैसा होगा। यह नॉर्म बन सकता है।"