डेल स्टेन ने T20 WC से पहले पकड़ ली थी टीम इंडिया की कमजोर नब्ज, अब आंकड़े सुना रहे दर्द की दास्तां
डेल स्टेन ने T20 World Cup 2026 से पहले टीम इंडिया की एक कमजोर नब्ज पकड़ ली थी। अब आंकड़े भी टीम इंडिया की दर्द की दास्तां सुना रहे हैं। भारतीय टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में वैसा ही हो रहा है, जो स्टेन ने बताया था।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से कुछ दिन पहले एक एक्स पोस्ट किया था, जिसमें भारतीय टीम की एक कमजोरी के बारे में बताया था। 4 फरवरी को किए गए इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम के ओपनर्स के लिए पेस समस्या नहीं है, बल्कि पेस ऑफ समस्या है। यही भारतीय टीम के साथ अब हो रहा है। ओपनर स्लोअर गेंदों पर अपने विकेट गंवा रहे हैं। ये हम नहीं, बल्कि आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं।
डेल स्टेन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा था, “मैं अब खिलाड़ी नहीं हूं, इसलिए मुझे खेल का उतना “एहसास” नहीं होता, जितना खेलने वाले खिलाड़ियों को होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि भारतीय सलामी बल्लेबाजों के लिए धीमी गति से गेंदबाजी करना, तेज गति से गेंदबाजी करने की तुलना में बेहतर विकल्प है।”
स्टेन के बयान के बाद अब अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आंकड़ों पर जाएं तो उनकी ये बात सही साबित होती है, क्योंकि पेस ऑफ गेंदबाजी यानी 128 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से कम की गेंद पर भारतीय बल्लेबाज 13 विकेट खो चुके हैं। धीमी गति की गेंदों पर औसत 23.53 का है, जबकि बॉल पर डिसमिसल 14.1 है, जबकि 128 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा का रफ्तार वाली गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों ने 36.20 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं और सिर्फ 5 विकेट गंवाए हैं। इसके अलावा बॉल पर डिसमिसल रेसियो भी 26.6 का है।
इन आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि वाकई में भारतीय टीम की समस्या पेस ऑफ पर बैटिंग रही है। हालांकि, टीम इंडिया को अब तक खेले 6 मैचों में से पांच मैचों में जीत मिली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को सुपर 8 के मैच में हार मिली थी, लेकिन इनके अलावा सभी मैचों में भारत जीता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें