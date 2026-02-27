होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
डेल स्टेन ने T20 WC से पहले पकड़ ली थी टीम इंडिया की कमजोर नब्ज, अब आंकड़े सुना रहे दर्द की दास्तां

Feb 27, 2026 12:56 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
डेल स्टेन ने T20 World Cup 2026 से पहले टीम इंडिया की एक कमजोर नब्ज पकड़ ली थी। अब आंकड़े भी टीम इंडिया की दर्द की दास्तां सुना रहे हैं। भारतीय टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप में वैसा ही हो रहा है, जो स्टेन ने बताया था।

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने से कुछ दिन पहले एक एक्स पोस्ट किया था, जिसमें भारतीय टीम की एक कमजोरी के बारे में बताया था। 4 फरवरी को किए गए इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम के ओपनर्स के लिए पेस समस्या नहीं है, बल्कि पेस ऑफ समस्या है। यही भारतीय टीम के साथ अब हो रहा है। ओपनर स्लोअर गेंदों पर अपने विकेट गंवा रहे हैं। ये हम नहीं, बल्कि आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं।

डेल स्टेन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा था, “मैं अब खिलाड़ी नहीं हूं, इसलिए मुझे खेल का उतना “एहसास” नहीं होता, जितना खेलने वाले खिलाड़ियों को होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि भारतीय सलामी बल्लेबाजों के लिए धीमी गति से गेंदबाजी करना, तेज गति से गेंदबाजी करने की तुलना में बेहतर विकल्प है।”

स्टेन के बयान के बाद अब अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आंकड़ों पर जाएं तो उनकी ये बात सही साबित होती है, क्योंकि पेस ऑफ गेंदबाजी यानी 128 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से कम की गेंद पर भारतीय बल्लेबाज 13 विकेट खो चुके हैं। धीमी गति की गेंदों पर औसत 23.53 का है, जबकि बॉल पर डिसमिसल 14.1 है, जबकि 128 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा का रफ्तार वाली गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों ने 36.20 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं और सिर्फ 5 विकेट गंवाए हैं। इसके अलावा बॉल पर डिसमिसल रेसियो भी 26.6 का है।

इन आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि वाकई में भारतीय टीम की समस्या पेस ऑफ पर बैटिंग रही है। हालांकि, टीम इंडिया को अब तक खेले 6 मैचों में से पांच मैचों में जीत मिली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को सुपर 8 के मैच में हार मिली थी, लेकिन इनके अलावा सभी मैचों में भारत जीता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

