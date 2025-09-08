Cut pull drive as soon as Shastri saw Gill in the nets he told Kohli take him in the playing XI reveals Sanjay Bangar दे दनादन कट, पुल, ड्राइव...गिल को नेट में देखते ही कोहली से बोले थे शास्त्री- इसे प्लेइंग इलेवन XI में ले लो, Cricket Hindi News - Hindustan
Cut pull drive as soon as Shastri saw Gill in the nets he told Kohli take him in the playing XI reveals Sanjay Bangar

दे दनादन कट, पुल, ड्राइव...गिल को नेट में देखते ही कोहली से बोले थे शास्त्री- इसे प्लेइंग इलेवन XI में ले लो

कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बस इसके लिए पारखी नजरें होनी चाहिए। शुभमन गिल ने अपने डेब्यू ओडीआई सीरीज के दौरान मैच खेलने से पहले ही, सिर्फ ट्रेनिंग सेशन में ऐसी छाप छोड़ी थी कि तत्कालीन कोच रवि शास्त्री उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में खेलाना चाहते थे। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 01:08 PM
कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। टीम इंडिया के स्टार शुभमन गिल का भी अपने इंटरनेशनल डेब्यू सीरीज में तत्कालीन कोच रवि शास्त्री पर ऐसा ही इम्प्रेशन पड़ा था। नेट पर उन्हें बल्लेबाजी करते देख कोच इतना प्रभावित हुए थे कि तत्कालीन कप्तान से उस युवा खिलाड़ी को सीधे प्लेइंग इलेवन में लेने का सुझाव दे दिया। दूरदर्शन स्पोर्ट्स से बातचीत में टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने वो वाकया बताया है।

जनवरी 2019 का वक्त था। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। 5 एकदिवसीय और 3 टी20 मैच की सीरीज थी। वनडे स्क्वाड में शुभमन गिल को जगह मिली थी और उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार था। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से यह दौरा काफी अहम था। कप्तान थे विराट कोहली। रवि शास्त्री मुख्य कोच थे और संजय बांगर बैटिंग कोच। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टीम में थे।

बांगर ने दूरदर्शन स्पोर्ट्स को बताया कि युवा गिल ने ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी छाप छोड़ दी थी। वह नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे।

बांगर ने बताया, 'यह उनका पहला ही सेशन था और वह बल्लेबाजी के लिए नेट में आए। रवि शास्त्री हेड कोच थे, विराट कोहली कप्तान थे और एमएस धोनी भी टीम में थे। हम 2019 वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे। साइड-आर्म थ्रोअर्स और मैंने शुभमन को गेंद फेंकनी शुरू की। जब हम गेंद पिच कराते थे, वह ड्राइव मारता था। थोड़ा सा ऑफ-स्टंप के बाहर है तो कट मारे। थोड़ा सा शॉर्ट दे दो तो पुल मारे। दूसरा नेट बंद हो गया, इनका ही नेट चल रहा था और सब देख रहे हैं कि ये क्या है।'

बांगर ने आगे बताया कि तत्कालीन हेड कोच रवि शास्त्री नेट में गिल की बल्लेबाजी से इतने प्रभावित हुए कि वह उन्हें सीधे प्लेइंग इलेवन में खिलाना चाहते थे।

पूर्व बैटिंग कोच ने बताया, 'कोच रवि शास्त्री इतना प्रभावित हुए कि वह उन्हें प्लेइंग इलेवन में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसको अभी खिला दो। नेट सेशन में ही और वो भी अपने पहले ही नेट सेशन में उसने ऐसी छाप छोड़ी कि हमें महसूस हो गया कि ये लड़का स्पेशल है।'

वैसे उस दौरे पर गिल को शुरुआती 3 मैचों में बाहर बैठना पड़ा। चौथे मैच में उन्हें डेब्यू का मौका मिला। डेब्यू मैच में वह सिर्फ 9 रन ही बना सके। उसके बाद पांचवें मैच में भी उन्हें मौका मिला और संयोग से उसमें भी वह फ्लॉप रहे और सिर्फ 7 रन बना सके। हालांकि 2022 में उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे के साथ खुद को भारतीय एकदिवसीय टीम में स्थापित कर लिया। उसके बाद तो टीम के एक अहम खिलाड़ी बन गए और आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन के पायदान पर भी पहुंचे।

