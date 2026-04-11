CSK vs DC LIVE Cricket Score: चेन्नई सुपर किंग्स खाता खोलने को बेताब, चेपॉक में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी

CSK vs DC Live Cricket Score: आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने होंगी। चेन्नई की टीम तीन हार के साथ अंतिम पायदान पर है, जबकि दिल्ली ने दो मुकाबले जीते हैं।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 11 Apr 2026 05:16 PM IST
CSK vs DC Live Cricket Score: चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जारी सीजन बेहद खराब रहा है। टीम ने लगातार तीन मुकाबले गंवाए हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने तीन मुकाबले खेलते हुए दो में जीत हासिल की है। अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पिछला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा था, जहां गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर एक रन से जीत हासिल की थी।

आज के आईपीएल मैच

शनिवार को आईपीएल 2026 में डबल हेडर मुकाबले खेले जा रहे हैं। मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं आज का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा।

टीम इस प्रकार हैं:

सीएसके: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, खलील अहमद, नाथन एलिस, गुरजापनीत सिंह, नूर अहमद, अकील होसेन, प्रशांत वीर, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैकरी फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, श्रेयस गोपाल, अंशुल कम्बोज।

दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, माधव तिवारी, टी नटराजन, साहिल पारख.

11 Apr 2026, 05:16:39 PM IST

CSK vs DC Live Cricket Score: दिल्ली कैपिटल्स टीम

CSK vs DC Live Cricket Score: दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, माधव तिवारी, टी नटराजन, साहिल पारख.

11 Apr 2026, 04:53:28 PM IST

CSK vs DC Live Cricket Score: चेन्नई सुपर किंग्स टीम

11 Apr 2026, 04:30:43 PM IST

CSK vs DC Live Cricket Score: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच

IPL 2026 Chennai Super Kings Delhi Capitals अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

