Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़CSK Suffer Massive Blow as Rs 14 2 Crore Recruit Prashant Veer Seriously Injured in Ranji Trophy
चेन्नई सुपर किंग्स को लग सकता है बड़ा झटका, 14.2 करोड़ में बिके प्रशांत वीर को लगी गंभीर चोट

चेन्नई सुपर किंग्स को लग सकता है बड़ा झटका, 14.2 करोड़ में बिके प्रशांत वीर को लगी गंभीर चोट

संक्षेप:

चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 से पहले बड़ा झटका लग सकता है। टीम के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर चोट के कारण शुरुआती मैचों से बाहर हो सकते हैं। वीर को चेन्नई ने 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था।

Jan 25, 2026 07:53 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के नए खिलाड़ी प्रशांत वीर को रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान भयंकर चोट लगी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले साल हुई आईपीएल नीलामी में प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। प्रशांत वीर को झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी। प्रशांत आईपीएल नीलामी के इतिहास में कार्तिक शर्मा के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक रुपये पाने वाला अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, ऐसे में अगर कार्तिक आगामी सीजन नहीं खेलते तो चेन्नई के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है।

उत्तरप्रदेश और झारखंड के बीच हुए रणजी ट्रॉफई मैच के पहले दिन कार्तिक को गंभीर चोट लगी। प्रशांत वीर ने फील्डिंग के दौरान मिड-ऑफ पर एक गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाई, लेकिन लैंडिंग के दौरान उनका दायां कंधा बुरी तरह चोटिल हो गया। शुरुआती मेडिकल जांच में ग्रेड-2 शोल्डर टियर की पुष्टि हुई है।इस चोट के कारण प्रशांत वीर कम से कम 3-4 हफ्ते तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं। मैच के दौरान ही उनकी जगह शिवम शर्मा को शामिल किया गया।

प्रशांत वीर को रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा था। जोकि अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। प्रशांत वीर ने घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए और यूपी टी20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए बल्ले और गेंद से सबका ध्यान खींचा।

