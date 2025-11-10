CSK इन तीन प्लेयर को करे रिलीज, सुरेश रैना की लिस्ट ने चौंकाया; रवींद्र जडेजा पर क्लियर कट जवाब
संक्षेप: सुरेश रैना ने उन प्रमुख खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को रिटेन और रिलीज करना चाहिए। उन्होंने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को लेकर भी अपने राय रखी है।
आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन अगले महीने यानी दिसंबर में होगा। ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिलीज-रिटेन करने और अदला-बदली की जमकर अटकलें लग रही हैं। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना की चौंकाने वाली लिस्ट सामने आई है। रैना ने उन प्रमुख खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जिन्हें सीएसके को रिटेन और रिलीज करना चाहिए। उन्होंने रवींद्र जडेजा पर क्लियर कट जवाब दिया है। रैना चाहते हैं कि अनुभवी ऑलराउंडर जडेजा सीएसके में ही रहें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने कप्तान संजू सैमसन के बदले जडेजा और सैम करन की डिमांड की है। हालांकि, सीएसके और आरआर के बीच अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है।
रैना ने जियोस्टार से कहा, "नूर अहमद को रिटेन किया जाना चाहिए। वह मिस्ट्री स्पिनर हैं। उन्हें टीम में ही बनाए रखना चाहिए। एमएस धोनी को जरूर रिटेन किया जाना चाहिए। वह आगामी सीजन में खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें टीम के साथ बने रहना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बने रहना चाहिए। रवींद्र जडेजा को फिर से रिटेन किया जाना चाहिए। वह सीएसके के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 'सर रवींद्र जडेजा' को टीम में होना ही चाहिए।" रैना ने एक न्यूजीलैंड और दो भारतीय प्लेयर को रिलीज करने की सलाह दी।
पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, "डेवोन कॉनवे को रिलीज कर देना चाहिए। सीएसके को एक स्थानीय ओपनर की जरूरत है, जिस पर वे मिनी ऑक्शन में नजर रखेंगे। विजय शंकर को पहले ही काफी मौके मिल चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सीएसके को उन्हें भी रिलीज कर देना चाहिए। दीपक हुड्डा को भी रिलीज कर देना चाहिए। मिनी ऑक्शन में कई ऐसे खिलाड़ी उपलब्ध होंगे, जो टीम के लिए वही संयोजन प्रदान कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों को पिछले साल मौके मिले थे और हमने देखा कि उन्होंने कैसा खेला। शायद सीएसके को किसी नए खिलाड़ियों की तलाश करनी होगी।"
बता दें कि कॉनवे ने आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए छह मैचों में 26 के औसत और 131.09 के स्ट्राइक रेट से 156 रन बनाए। वह निजी कारणों से कैंप छोड़कर स्वदेश लौट गए थे और चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहे। उन्हें 6.25 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया गया था। शंकर, 1.2 करोड़ रुपये में फ्रेंचाइज़ी में आए थे। उन्होंने पांच पारियों में 39.33 के औसत और 129.67 के स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए। वहीं, सीएके ने हुड्डा को 1.70 करोड़ रुपये में लिया था और उनका सीजन फ्लॉप रहा। वह पांच पारियों में महज 31 रन ही बना सके। उनका औसत 6.20 और स्ट्राइक रेट 75.60 का था।