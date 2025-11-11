Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़CSK sends special birthday wishes to Sanju Samson ahead of IPL trade
IPL ट्रेड से पहले CSK का संजू सैमसन के लिए स्पेशल पोस्ट, ऐसे दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

IPL ट्रेड से पहले CSK का संजू सैमसन के लिए स्पेशल पोस्ट, ऐसे दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

संक्षेप: ट्रेडिंग की खबरों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट कर फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। सीएसके ने अपने सोशल मीडिया पर संजू सैमसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ‘संजू, तुम्हें और शक्ति मिले! तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।’

Tue, 11 Nov 2025 11:41 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

IPL के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड में से एक इस समय चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच चल रही है। रिपोर्ट्स हैं कि संजू सैमसन के बदल चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने मुख्य प्लेयर रवींद्र जडेजा और सैम कुर्रन के साथ ट्रेड किया है। हालांकि अभी तक दोनों टीमों की तरफ से इस पर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएसके के एक अधिकारी ने जरूरी PTI से कहा कि सभी जानते हैं कि हम संजू को खरीदने में रुचि रखते हैं। हमने इस ट्रेडिंग विंडो में उन्हें खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की है। RR ने अभी तक पुष्टि नहीं की है क्योंकि उनके प्रबंधन ने कहा है कि वे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि संजू सीएसके के लिए खेलेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:गिल के पास WTC में बाबर को पछाड़ने का मौका, इस मामले में बन सकते हैं नंबर-1

ट्रेडिंग की खबरों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन के जन्मदिन पर स्पेशल पोस्ट कर फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

सीएसके ने अपने सोशल मीडिया पर संजू सैमसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ‘संजू, तुम्हें और शक्ति मिले! तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।’

ये भी पढ़ें:ईडन गार्डन्स में मैच जीतने में छूट जाते हैं टीम इंडिया के पसीने! देखें रिकॉर्ड

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, रवींद्र जडेजा-सैम कुरेन-संजू सैमसन की ट्रेड ट्रैक पर है, हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, और आईपीएल खिलाड़ी नियमों के अनुसार, किसी भी व्यापार को औपचारिक रूप देने में 48 घंटे लगते हैं। इस अदला-बदली को आधिकारिक और पूरा होने में कुछ दिन लग सकते हैं।

संजू सैमसन एक दशक से भी ज्यादा समय से राजस्थान रॉयल्स का चेहरा रहे हैं और उन्होंने 11 सीजन में इस फ्रैंचाइज़ी का प्रतिनिधित्व किया है। 2013 में RR में शामिल होने के बाद, वह जल्द ही उनके प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गए और 2014 सीज़न से पहले, सिर्फ 19 साल की उम्र में, उन्हें टीम में रिटेन किया गया। RR के दो साल के निलंबन (2016-17) के बाद, सैमसन 2018 में लौटे और 2021 में कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व और टीम निदेशक कुमार संगकारा के मार्गदर्शन में, RR 2022 में IPL के फाइनल में पहुंची, जो 2008 में पहला खिताब जीतने के बाद उनका पहला खिताबी मैच था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Sanju Samson Chennai Super Kings
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |