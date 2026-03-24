CSK ने चोटिल नाथन एलिस के रिप्लेसमेंट के तौर पर स्पेंसर जॉनसन को टीम में किया शामिल
आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में एक चोटिल तेज गेंदबाज नाथन एलिस का रिपेल्समेंट ढूढ़ लिया है। फ्रेंचाइजी ने एलिस के स्थान पर स्पेंसर जॉनसन को टीम में जगह दी है।
आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में एक चोटिल तेज गेंदबाज नाथन एलिस का रिपेल्समेंट ढूढ़ लिया है। फ्रेंचाइजी ने एलिस के स्थान पर स्पेंसर जॉनसन को टीम में जगह दी है, जो आईपीएल 2026 में सीएसके की ओरेंज जर्सी में धमाल मचाते दिख सकते हैं।
मंगलवार, 24 मार्च को जारी मीडिया एडवाइजरी में आईपीएल ने यह जानकारी साझा कि सीएसके ने टाटा आईपीएल 2026 के लिए अपने चोटिल खिलाड़ी नाथल एलिस के रिपेल्समेंट के तौर स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल कर लिया है। जारी एडवाइजरी के अनुसार, सीएसके ने स्पेंसर जॉनसन पर तगड़ा पैसा खर्च किया है। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया है। स्पेंसर जॉनसन को आईपीएल में खेलने का अनुभव है। वे सीएसके में शामिल होने से पहले गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 9 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 10.39 का रहा है, जो काफी महंगा माना जाता है। जॉनसन ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम में भी अपनी हिस्सेदारी निभा चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। 5 वनडे और 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच और उनके नाम 18 अंतरराष्ट्रीय विकेट हैं।
इससे पहले नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। उन्हें सीएसके की टीम ने 2 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया था, लेकिन वे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए और अब जॉनसन के रूप में फ्रेंचाइजी ने उनका रिप्लेसमेंट ढूढ़ लिया है। नाथन एलिस ने 17 आईपीएल मैचों की 17 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 19 विकेट हासिल किए थे और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 8.67 का रहा था। वे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 17 वनडे मैच और 36 टी-20 मैच भी खेल चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस धाकड़ तेज गेंदबाज की जगह स्पेंसर जॉनसन सीएसके को अच्छा प्रदर्शन करके दे पाएंगे या फिर एलिस का चोटिल होना सीएसके लिए काफी जोखिम भरा होगा।
बता दें कि पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला सीजन बेहद खराब गया था। ऐसे में टीम ने मिनी ऑक्शन में ही कई बदलाव किए हैं। हालांकि, एलिस का टीम से जाना सीएसके की टीम को कमजोर करने जैसा हो सकता है। बीते साल चेन्नई सुपर किंग्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था और प्वॉइंट्स टेबल की निचली टीमों में थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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