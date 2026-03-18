22 मार्च को चेपॉक में होगा CSK का 'Mega Show', रैना-धोनी समेत दर्जनों दिग्गज फिर दिखेंगे एकसाथ
चेन्नई सुपर किंग्स का रीयूनियन 22 मार्च को चेन्नई में होगा, जिसमें फ्रेंचाइजी अपने कई पुराने खिलाड़ियों को बुलाएगी, जिनमें वे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अभी दूसरी IPL टीमों से जुड़े हुए हैं।
IPL 2026 से पहले चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक अलग नजारा रविवार 22 मार्च को दिखेगा। चेपॉक स्टेडियम में आपको चेन्नई सुपर किंग्स के वो सितारे नजर आएंगे, जो पहले टीम के लिए खेल चुके हैं। इनमें मैथ्यू हेडेन से लेकर मुथैया मुरलीधरन, सुरेश रैना से लेकर अंबाती रायुडू और मुरली विजय से लेकर ड्वेन ब्रावो तक इस समागम में आपको दिखाई देंगे। सीएसके ने आईपीएल के नए सीजन से पहले एक मेगा रीयूनियन प्लान की है।
सीएसके अपने पुराने खिलाड़ियों को इनवाइट कर रही है। यहां तक कि वे खिलाड़ी भी इस इवेंट में आपको दिखाई देंगे, जो इस समय अन्य टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के सपोर्ट स्टाफ में शामिल मुथैया मुरलीधरन, गुजरात टाइटन्स के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडेन और कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ में शामिल ड्वेन ब्रावो भी इस सीएसके रीयूनियन में शामिल होने वाले हैं।
वैसे तो इतने बड़े इवेंट से पहले आधिकारिक ऐलान चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो सीएसके अधिकारियों ने कहा है कि यह सिर्फ IPL से पहले का एक फॉर्मल काम है, जो सीजन की शुरुआत को दिखाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने क्रिकबज को बताया, "यह सीजन के लिए बस एक प्री-लॉन्च है और फैन एंगेजमेंट की एक एक्सरसाइज है। इसमें और कुछ नहीं है।"
हालांकि, उन्होंने कन्फर्म किया कि कई पुराने खिलाड़ी - ज्यादातर भारतीय और वे जिन्होंने पिछले 16 सीजन में फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट किया है - मौजूद रहेंगे। अभी की टीम और सपोर्ट स्टाफ के अलावा करीब 19-20 पुराने खिलाड़ियों के इस इवेंट में आने की उम्मीद है। चेन्नई सुपर किंग्स के खास स्टाइल में, यह इवेंट बहुत बड़ा होने की उम्मीद है, जो शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक MA चिदंबरम स्टेडियम में होगा, जिसमें एक हिस्सा ऑस्कर जीतने वाले म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की परफॉर्मेंस के लिए रखा गया है।
सीएसके फ्रेंचाइजी ने दूसरी टीमों से बात भी की है कि क्या उनके कोचिंग स्टाफ में शामिल चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ियों को एक दिन के लिए छुट्टी दी जा सकती है। CSK के लेजेंड सुरेश रैना, जिन्हें 'चिन्ना थाला' के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी कन्फर्म की है। हालांकि, आर अश्विन उस दिन शहर से बाहर रहेंगे। उस दिन तक संजू सैमसन और शिवम दुबे भी टीम से जुड़ जाएंगे, जो अभी तक टी20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम का हिस्सा थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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