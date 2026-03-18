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22 मार्च को चेपॉक में होगा CSK का 'Mega Show', रैना-धोनी समेत दर्जनों दिग्गज फिर दिखेंगे एकसाथ

Mar 18, 2026 07:50 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स का रीयूनियन 22 मार्च को चेन्नई में होगा, जिसमें फ्रेंचाइजी अपने कई पुराने खिलाड़ियों को बुलाएगी, जिनमें वे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अभी दूसरी IPL टीमों से जुड़े हुए हैं। 

22 मार्च को चेपॉक में होगा CSK का 'Mega Show', रैना-धोनी समेत दर्जनों दिग्गज फिर दिखेंगे एकसाथ

IPL 2026 से पहले चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक अलग नजारा रविवार 22 मार्च को दिखेगा। चेपॉक स्टेडियम में आपको चेन्नई सुपर किंग्स के वो सितारे नजर आएंगे, जो पहले टीम के लिए खेल चुके हैं। इनमें मैथ्यू हेडेन से लेकर मुथैया मुरलीधरन, सुरेश रैना से लेकर अंबाती रायुडू और मुरली विजय से लेकर ड्वेन ब्रावो तक इस समागम में आपको दिखाई देंगे। सीएसके ने आईपीएल के नए सीजन से पहले एक मेगा रीयूनियन प्लान की है।

सीएसके अपने पुराने खिलाड़ियों को इनवाइट कर रही है। यहां तक कि वे खिलाड़ी भी इस इवेंट में आपको दिखाई देंगे, जो इस समय अन्य टीमों के साथ जुड़े हुए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के सपोर्ट स्टाफ में शामिल मुथैया मुरलीधरन, गुजरात टाइटन्स के बैटिंग कोच मैथ्यू हेडेन और कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ में शामिल ड्वेन ब्रावो भी इस सीएसके रीयूनियन में शामिल होने वाले हैं।

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वैसे तो इतने बड़े इवेंट से पहले आधिकारिक ऐलान चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो सीएसके अधिकारियों ने कहा है कि यह सिर्फ IPL से पहले का एक फॉर्मल काम है, जो सीजन की शुरुआत को दिखाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने क्रिकबज को बताया, "यह सीजन के लिए बस एक प्री-लॉन्च है और फैन एंगेजमेंट की एक एक्सरसाइज है। इसमें और कुछ नहीं है।"

हालांकि, उन्होंने कन्फर्म किया कि कई पुराने खिलाड़ी - ज्यादातर भारतीय और वे जिन्होंने पिछले 16 सीजन में फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट किया है - मौजूद रहेंगे। अभी की टीम और सपोर्ट स्टाफ के अलावा करीब 19-20 पुराने खिलाड़ियों के इस इवेंट में आने की उम्मीद है। चेन्नई सुपर किंग्स के खास स्टाइल में, यह इवेंट बहुत बड़ा होने की उम्मीद है, जो शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक MA चिदंबरम स्टेडियम में होगा, जिसमें एक हिस्सा ऑस्कर जीतने वाले म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान की परफॉर्मेंस के लिए रखा गया है।

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सीएसके फ्रेंचाइजी ने दूसरी टीमों से बात भी की है कि क्या उनके कोचिंग स्टाफ में शामिल चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ियों को एक दिन के लिए छुट्टी दी जा सकती है। CSK के लेजेंड सुरेश रैना, जिन्हें 'चिन्ना थाला' के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी कन्फर्म की है। हालांकि, आर अश्विन उस दिन शहर से बाहर रहेंगे। उस दिन तक संजू सैमसन और शिवम दुबे भी टीम से जुड़ जाएंगे, जो अभी तक टी20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम का हिस्सा थे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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