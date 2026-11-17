IPL 2027 के लिए CSK की रिटेंशन लिस्ट हुई जारी, धोनी और प्रशांत समेत 11 खिलाड़ी हुए रिलीज
CSK Retention List For IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने आईपीएल 2027 से पहले 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और डेवाल्ड ब्रेविस को रिटेन किया गया है।
पिछले तीन सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) आईपीएल 2027 ऑक्शन में नए सिरे से टीम तैयार करने का प्रयास करेगी। सीएसके ने मंगलवार (17 नवंबर) को अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी। चेन्नई ने ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अकील हुसैन, सरफराज खान और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। फ्रेंचाइजी ने एमएस धोनी समेत 11 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। हालांकि, 45 वर्षीय धोनी आगामी सीजन में नई भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें चेन्नई टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है।
मैट हेनरी और प्रशांत वीर भी रिलीज
पांच बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके ने न्यूजीलैंड के पेसर मैट हेनरी, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन और प्रशांत वीर और युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को भी रिलीज कर दिया। चेन्नई ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में प्रशांत को 14.20 करोड़ रुपये की मोटी रकम में खरीदा था। 20 वर्षीय प्रशांत कोई खास छाप नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने सीएसके लिए छह मैच खेले और 90 रन जुटाए। उन्हें एक मैच में बॉलिंग करने का मौका मिला, जिसमें कोई विकेट नहीं मिला। चेन्नई के पर्स में ऑक्शन के लिए 28.5 करोड़ रुपये बचे हैं। चेन्नई नीलामी में छह खिलाड़ियों को खरीद सकती है, जिसमें दो विदेशी स्लॉट हैं। आईपीएल में एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रिलीज किए गए प्लेयर्स: एमएस धोनी, प्रशांत वीर, मैट शॉर्ट, स्पेंसर जॉनसन, अमन खान, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, मैकनील नोरोन्हा, मैट हेनरी, जैक फाउल्केस।
चेन्नई ने दो खिलाड़ियों का किया ट्रेड
चेन्नई ने रिटेंशन से पहले दो खिलाड़ियों का सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के साथ ट्रेड (अदला-बदली) किया। चेन्नई ने एसआरएच से इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर को लिया। सीएसके ने भारतीय पेसर खलील अहमद और ऑस्ट्रेलियाई पेसर जैक एडवर्ड्स को एसआरएच को सौंपा। चेन्नई और हैदराबाद के बीच हुआ यह 'डबल ट्रेड' अब तक के सबसे दिलचस्प सौदों में से एक है। दोनों टीमों ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर दांव लगाया है, जिनका प्रदर्शन अब तक औसत स्तर का रहा है, लेकिन उनमें बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता मौजूद है। लिविंगस्टोन पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन में चार विदेशी खिलाड़ियों की जगह बनाने में नाकाम रहे थे।
चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा रिटेन किए गए प्लेयर्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, कार्तिक शर्मा, नूर अहमद, उर्विल पटेल, सरफराज खान, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, गुरजपनीत सिंह, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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