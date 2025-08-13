CSK rejected Rajasthan Royals Trade offer Made a huge demand in exchange for Captain Sanju Samson Report CSK ने ठुकराया राजस्थान रॉयल्स का ऑफर! कप्तान संजू सैमसन के बदले कर दी बहुत तगड़ी डिमांड, Cricket Hindi News - Hindustan
CSK rejected Rajasthan Royals Trade offer Made a huge demand in exchange for Captain Sanju Samson Report

CSK ने ठुकराया राजस्थान रॉयल्स का ऑफर! कप्तान संजू सैमसन के बदले कर दी बहुत तगड़ी डिमांड

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होना चाहते हैं। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने खुद को ट्रेड या रिलीज करने की मांग की है। वह साल 2013 से फ्रेंजाइजी के साथ जुड़े हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:58 PM
पिछले कई हफ्तों से चर्चा है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से अलग होने का मन बना चुके हैं। आरआर के कप्तान ने आईपीएल 2026 से पहले खुद को ट्रेड या रिलीज करने की मांग की है। सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में जाने की अटकलें लग रही थीं। हालांकि, अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीएसके ने आरआर द्वारा दिया गया ट्रेड का ऑफर ठुकरा दिया है। आरआर ने सैमसन के बदले बहुत तगड़ी डिमांड कर दी। राजस्थान की अपने कप्तान के बदले सीएसके के तीन बड़े खिलाड़ियों पर पर नजर थी।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आरआर ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे की मांग की। सीएसके ने इस डिमांड पर बिलकुल कान नहीं धरा। दरअसल, सीएसके मैनेजमेंट अपने किसी भी खिलाड़ी को रिलीज करने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल, सैमसन का सीएसके में जाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, जब तक कि फ्रेंचाइजी लंबी बातचीत के जरिए उन्हें हासिल ना कर ले या नीलामी में ना खरीद न ले। हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सैमसन का नाम नीलामी में आएगा भी या नहीं।

आरआर की कई फ्रेंचाइजियों के साथ ट्रेड को लेकर बातचीत गंभीरता से चल रही है। कई अन्य फ्रेंचाइजियों ने भी सैमसन में दिलचस्पी दिखाई है। आरआर ने कई फ्रेंचाइजियों को फिर से लेटर लिखकर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेने में उनकी रुचि के बारे में पूछा है। बताया जा रहा है कि आरआर के मुख्य मालिक मनोज बडाले व्यक्तिगत रूप से बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं। वैसे, यह भी संभावना है कि सैमसन आरआर में ही बने रहें क्योंकि रिलीज या ट्रेडिंग सिर्फ फ्रेंचाइजी का विशेषाधिकार है। खिलाड़ी केवल मौजूदा फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट से गुजारिश ही कर सकता है।

सैमसन पहली बार आरआर के साथ 2013 में जुड़े थे। उन्हें 2021 में टीम का कप्तान बनाया गया। 30 वर्षीय सैमसन ने चोट की वजह से 2025 सीजन में 14 में से सिर्फ नौ मैच खेले थे। उनकी गैरमौजूदगी में रियान पराग ने टीम की कमान संभाली थी। आरआर ने सीजन नौवें स्थान पर रहकर समाप्त किया था। आरआर को 14 मैचों में महज चार में जीत नसीब हुई थी। 2022 में सैमसन ने आरआर को 2008 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचाया था। सैमसन उन छह खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें आरआर ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था।