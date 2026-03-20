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CSK से जुड़ते ही एमएस धोनी से संजू सैमसन ने की लंबी बात, चेन्नई के ट्रेनिंग कैंप का वीडियो आया सामने

Mar 20, 2026 03:23 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन आगामी सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ गए हैं। ट्रेनिंग के दौरान संजू का एमएस धोनी के साथ बातचीत करने का एक वीडियो सामने आया है। संजू लंबे समय बाद नई फ्रेंचाइजी के साथ खेलेंगे।

CSK से जुड़ते ही एमएस धोनी से संजू सैमसन ने की लंबी बात, चेन्नई के ट्रेनिंग कैंप का वीडियो आया सामने

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2025 में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। संजू सैमसन लंबे समय बाद नई फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हुए दिखेंगे। संजू सैमसन आईपीएल 2026 नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हुए थे और अब नई भूमिका में नजर आएंगे। संजू सैमसन ने चेन्नई के अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से काफी देर तक बातचीत किया। सीजन से पहले एक इंटरव्यू में संजू सैमसन ने कहा था कि वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से कुछ गुर सीखने के लिए उत्साहित हैं।

टी20 विश्वकप 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद संजू सैमसन गुरुवार को चेन्नई की टीम से जुड़े। उन्होंने टी20 विश्व कप में शुरुआती मैचों से बाहर रहने के बाद जगह बनाई और पांच मैचों में 321 रन बनाए। उन्होंने नॉकआउट मैचों में टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। संजू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैमसन और धोनी बात करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

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अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन ने आईपीएल में अपने अधिकतर मैच राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले हैं लेकिन अब वह सीएसके से जुड़ गए हैं। यह दोनों टीम जब 30 मार्च को गुवाहाटी में आमने-सामने होंगी तो सैमसन चेन्नई की जर्सी में नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स का यह घरेलू मैच होगा और 31 वर्षीय सैमसन ने कहा कि वह इस मैच में खुद पर भावनाओं को हावी नहीं होने देंगे। संजू सैमसन आईपीएल में तीन टीमों (कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान, दिल्ली) के साथ खेल चुके हैं और अब चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने के लिए तैयार हैं।

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सैमसन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दो कार्यकाल में 11 सत्र में खेले। वह इस टीम के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने रॉयल्स की तरफ से सर्वाधिक मैच खेलने के अलावा सर्वाधिक रन भी बनाए हैं। इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में वह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे।

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सैमसन ने टीम ज्वाइन करने से पहले कहा था, ''मैं सीएसके की तरफ से खेलने को लेकर उत्साहित हूं। यह पहला अवसर होगा जब मैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलूंगा, लेकिन मैं मैदान पर भावनाओं को हावी नहीं होने देता। मैंने राजस्थान रॉयल्स इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि टीम में मेरा समय खत्म हो गया है। मैं उनके खिलाफ भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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