IPL 2027 से पहले CSK ने पूरे सपोर्ट स्टाफ की कर दी छुट्टी, जहीर खान की टीम का आज होगा ऐलान
IPL 2027 से पहले CSK ने पुराने पूरे सपोर्ट स्टाफ को अलविदा कहा है, जबकि जहीर खान की टीम का आज ऐलान होना है। पहले हेड कोच और अब बाकी के सपोर्ट स्टाफ की छुट्टी सीएसके ने कर दी है।
चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने अपने पुराने सपोर्ट स्टाफ की छुट्टी कर दी है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2027 के सीजन में नया कोचिंग स्टाफ सीएसके के साथ दिखाई देगा, जिसको पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान लीड करने वाले हैं। सीएसके ने अपने हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ पहले ही नाता तोड़ दिया था, जबकि अब कई और लोगों को थैंक्यू बोल दिया है। इनमें बल्लेबाजी कोच माइक हसी से लेकर एरिक सिमंस जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। वहीं, सीएसके के नए सपोर्ट स्टाफ का ऐलान आज होगा। इसकी जानकारी खुद फ्रेंचाइजी ने दी है।
सीएसके ने आईपीएल 2027 से पहले हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के बाद बल्लेबाजी और असिस्टेंट कोच माइक हसी, गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस, राजीव कुमार, टॉमी सिमसेक और ग्रेग किंग को अलविदा कहा है। इसके अलावा देर रात सीएसके ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जहीर खान की टीम का ऐलान कल यानी मंगलवार 27 अक्टूबर को होना है। जहीर की टीम में उनके अलावा एक दिग्गज आ चुका है। सरे की टीम को छोड़कर गैरेथ बैटी सीएसके के साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर जुड़े हैं।
चेन्नई का प्रदर्शन गिरता ही जा रहा था
आपको बता दें, आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब था। इसके अलावा पिछले कुछ सीजन टीम के लिए अच्छे नहीं गुजरे ऐसे में कोचिंग स्टाफ पर काफी दबाव था। चेन्नई ने आखिरी खिताब भी कई साल पहले जीता था। आखिरी बार टीम साल 2023 में चैंपियन बनी थी। उस समय एमएस धोनी टीम के कप्तान थे। इसके बाद 2024 में रुतुराज गायकवाड़ कप्तान थे और टीम पांचवें स्थान पर रही थी। 2025 में टीम आखिरी स्थान पर थी और 2026 में टीम 8वें पायदान पर रही थी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट पर लगातार सवाल उठ रहे थे।
धोनी ने टीम को दिलाईं 5 ट्रॉफी
आपको याद होगाजब तक धोनी टीम के कप्तान थे, टीम लगभग हर सीजन में कम से कम प्लेऑफ्स में पहुंच रही थी। चेन्नई सबसे ज्यादा प्लेऑफ्स खेलने वाली टीम है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फाइनल भी चेन्नई ने ही खेले हैं। संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा ट्रॉफी भी मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के पास हैं। ऐसे में इतनी सफल फ्रेंचाइजी बीते तीन साल में प्लेऑफ्स में जगह नहीं बना पाई। यही कारण है कि नए सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है और पुराने चेहरों को टा-टा बाय-बाय कहा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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