Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़CSK official says Everyone knows we are interested in getting Sanju Samson ahead of IPL 2026
संजू सैमसन को लेकर आया CSK अधिकारी का बयान, कहा- हर कोई जानता है कि हम...

संजू सैमसन को लेकर आया CSK अधिकारी का बयान, कहा- हर कोई जानता है कि हम...

संक्षेप: संजू सैमसन के साथ ट्रेड डील को लेकर CSK अधिकारी का बयान सामने आया है। अधिकारी ने कहा है कि हर कोई जानता है कि हम सैमसन को खरीदने में रुचि रखते हैं। उम्मीद है कि सैमसन अगले सीजन हमारे लिए खेलेंगे।

Mon, 10 Nov 2025 01:56 PMVikash Gaur पीटीआई
चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे संजू सैमसन को इस ट्रेड विंडो में खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। सीएसके के अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया है कि संजू सैमसन आने वाले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सैमसन की ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि सीएसके अधिकारी ने बताया है कि राजस्थान रॉयल्स ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वे किस खिलाड़ी को चेन्नई से चाहते हैं? इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है।

सीएसके के ऑफिशियल ने पीटीआई को बताया, “सभी जानते हैं कि हम संजू सैमसन को खरीदने में रुचि रखते हैं। हमने इस ट्रेडिंग विंडो में उनको खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की है। आरआर (राजस्थान रॉयल्स) ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, क्योंकि उनके प्रबंधन ने कहा है कि वे विकल्पों (किसे सीएसके से लेना है) पर विचार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि संजू सैमसन सीएसके के लिए खेलेंगे।”

संजू सैमसन काफी समय से ट्रेड विंडो के दौरान चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक बात तो तय लग रही है कि संजू सैमसन का मन अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने में नहीं लग रहा है। यही वजह है कि वह ट्रेड विंडो में ही किसी अन्य टीम से जुड़ने की जुगत लगा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी उनकी बात बनते बनते रह गई। दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनकी डील लगभग फाइनल थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने एक अतिरिक्त खिलाड़ी की डिमांड कर दी थी, जिससे ट्रेड डील नहीं हो पाई।

संजू सैमसन एक दशक से ज्यादा समय से आईपीएल खेल रहे हैं और वे सिर्फ दो टीमों के लिए ही आईपीएल खेले हैं। इनमें एक राजस्थान रॉयल्स और दूसरी दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली की फ्रेंचाइजी के लिए वे उस समय आईपीएल खेले थे, जब टीम पर बैन लग गया था। इसके बाद से वे राजस्थान के लिए खेले हैं और कई सीजन कप्तान भी रहे हैं। एक बार टीम को फाइनल तक का सफर भी उन्होंने तय कराया है, लेकिन अब उनका राजस्थान रॉयल्स से मोह भंग हो गया है। शायद जोस बटलर को रिलीज करने का फैसला सैमसन को रास नहीं आया है। इस वजह से आरआर और सैमसन के बीच अनबन हुई और अब नतीजा सभी के सामने हैं। सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने वाले हैं।

