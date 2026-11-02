14.2 करोड़ वाले ऑलराउंडर को रिलीज करने के लिए मजबूर है CSK, विकेटकीपर पर भी लटकी है तलवार
चेन्नई सुपर किंग्स के पास आईपीएल 2027 के ऑक्शन में फंड थोड़ा ज्यादा रहे। ऐसे में टीम 14-14 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत में खरीदे गए दो खिलाड़ियों में से एक को रिलीज कर सकती है।
IPL 2027 के ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा पर्स रहे और अच्छे खिलाड़ी इससे पहले रिटेन भी हो जाएं। इसी जुगत में सभी टीमें इस समय लगी हुई हैं। जैसे-जैसे रिटेंशन की डेट नजदीक आ रही है। वैसे-वैसे तमाम खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ रही होंगी कि उन्हें रिलीज न कर दिया जाए। कई बार टीमों की मजबूरी भी हो जाती है कि उन्हें खिलाड़ी को ना चाहते हुए ही रिलीज करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके करने वाली है, जो अपने 14-14 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत में खरीदे गए खिलाड़ियों में से कम से कम एक को रिलीज कर सकती है। अगर जरूरत लगी तो फंड्स फ्री करने के लिए दोनों खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.2-14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। इनमें से प्रशांत वीर को रिलीज किया जा सकता है, जबकि तलवार कार्तिक शर्मा पर भी लटक रही है। क्रिकबज की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। प्रशांत वीर ने अपनी वैल्यू को साबित नहीं किया है। वे पिछले सीजन 6 मैचों की 5 पारियों में 90 रन बना सके थे और एक विकेट भी उनको नहीं मिल पाया था। उनका सर्वाधिक स्कोर 43 रन था, जो आरसीबी के खिलाफ आया था।
दूसरी ओर 20 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 11 मैचों में 32.77 के औसत से 295 रन बनाए थे। उनका सर्वाधिक स्कोर आईपीएल 2026 में 71 था। मिडिल ऑर्डर में यह ठीकठाक प्रदर्शन कहा जा सकता है। हालांकि, फंड्स की ओर देखा जाए तो उन्हें सीएसके रिलीज कर सकती है, लेकिन सीएसके के एक अधिकारी ने कहा है कि अभी कोई फैसला रिटेंशन और रिलीज को लेकर नहीं लिया गया है।
अभी बहुत कम फंड्स हैं सीएसके के पास
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें सिर्फ रिलीज करेगी, बल्कि इससे उन्हें अतिरिक्त फंड 16 दिसंबर को आयोजित होने वाले ऑक्शन के लिए मिल जाएंगे, जहां वे प्रशांत पर फिर से बोली लगा सकते हैं और कम कीमत पर उसे खरीद सकते हैं। सीएसके के पास इस समय 2.4 करोड़ रुपये हैं, जबकि सालाना इंक्रीमेंट के हिसाब से इसमें 5 करोड़ और जोड़ दिए जाएंगे। इस तरह 7.4 करोड़ रुपये सीएसके के पास होंगे, लेकिन अगर प्रशांत और कार्तिक दोनों को रिलीज किया तो 35 करोड़ उनके पास ऑक्शन में होंगे। एक खिलाड़ी को रिलीज करने पर भी उनके पास करीब 20 करोड़ रुपये हो जाएंगे। कुछ और खिलाड़ियों को भी सीएसके रिलीज कर सकती है, लेकिन वह बड़ी कीमत वाले प्लेयर नहीं होंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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