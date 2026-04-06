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1 लाख सैलरी वाला 16 साल में जितना कमाएगा उतना तो CSK को प्रशांत वीर-कार्तिक शर्मा से 1 दिन में घाटा हो गया!

Apr 06, 2026 02:03 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिनी नीलामी में CSK ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.2-14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। दोनों पर फ्रेंचाइजी ने कुल 28.4 करोड़ रुपये खर्चे। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स के इम्पैक्ट स्कोर मॉडल के मुताबिक सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों से CSK को अब तक हर मैच में औसतन 1.98 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

1 लाख सैलरी वाला 16 साल में जितना कमाएगा उतना तो CSK को प्रशांत वीर-कार्तिक शर्मा से 1 दिन में घाटा हो गया!

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स एक अदद जीत के लिए तरस रही है। टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं और जीत का खाता खोलना अभी बाकी है। टीम के कुछ फैसले भी क्रिकेटप्रेमियों की समझ से परे हैं जैसे ऑलराउंडर प्रशांत वीर से बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं कराना। मिनी नीलामी में सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.2-14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। दोनों पर फ्रेंचाइजी ने कुल 28.4 करोड़ रुपये खर्चे। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स के इम्पैक्ट स्कोर मॉडल के मुताबिक सिर्फ इन दोनों खिलाड़ियों से सीएसके को अब तक हर मैच में औसतन 1.98 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी ने सरफराज खान को सिर्फ 75 लाख में खरीदा था लेकिन वह खुद को मिले मूल्य से कई गुना ज्यादा का परफॉर्मेंस दे रहे हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इम्पैक्ट स्कोर की गणना कैसे हुई, इसका गणित नहीं समझाया है। एचटी ने अपने इम्पैक्ट स्कोर मॉडल के हिसाब से इन खिलाड़ियों के मूल्य और आरसीबी के खिलाफ मैच में उनके प्रदर्शन के आधार पर इम्पैक्ट स्कोर का जिक्र किया है।

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कीमत और इम्पैक्ट स्कोर

रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों का मिलाकर कुल इम्पैक्ट स्कोर 48.17 रहा। दूसरी तरफ अकेले सरफराज खान का इम्पैक्ट स्कोर 56.87 है।

लीग स्टेज में सभी टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। इस लिहाज से प्रशांत और कार्तिक पर सीएसके का हर मैच में औसतन 2.03 करोड़ रुपये लगा है। एचटी ने अपने इम्पैक्ट स्कोर मॉडल का जिक्र करके बताया है कि प्रशांत और कार्तिक का आरसीबी के खिलाफ मैच में सम्मिलित प्रदर्शन करीब 4.54 लाख रुपये का ही रहा। इसका मतलब है कि सिर्फ इसी मैच से सीएसके को मोटे तौर पर 1.98 करोड़ रुपये के करीब 'काल्पनिक घाटा' हुआ।

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हर दिन 5 हजार खर्च करें तो 1.98 करोड़ खत्म होने में लगेंगे 11 साल

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा से सिर्फ मैच में सीएसके को जितना घाटा हुआ है, उससे कोई कंपनी किसी शख्स को साढ़े 16 साल तक हर महीने 1 लाख रुपये सैलरी दे सकती है। हर महीने एक लाख रुपये के हिसाब से कोई व्यक्ति 16 साल में सिर्फ 1.92 करोड़ रुपये ही कमा पाएगा। अगर किसी लग्जरी फ्लैट का 40 हजार रुपये किराया हो तो आप इस पैसे से 41 साल तक किराया भर सकते हैं। सिर्फ एक मैच से सीएसके को जो ये 'घाटा' हुआ है, उससे करीब 28 से 30 मारुति स्विफ्ट कार खरीदी जा सकती है यानी एक छोटी-मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली जा सकती है। ये रकम इतनी है कि अगर कोई शख्स रोज 5 हजार रुपये खर्च करे तो इसे खत्म करने में करीब 11 साल लग जाएंगे।

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सरफराज खान का प्रदर्शन अपनी कीमत से 38 गुना ज्यादा!

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी के खिलाफ मैच में प्रशांत वीर का इम्पैक्ट स्कोर 48.17 था और कार्तिक शर्मा का शून्य। सीएसके ने सरफराज खान को 75 लाख रुपये में खरीदा था जिसका मतलब है कि लीग चरण के हर मैच में टीम का उन पर औसतन 5.36 लाख रुपये लगा है। उन्होंने सिर्फ 25 गेंद में 50 रन ठोके। एचटी के मॉडल के हिसाब से सरफराज खान ने खुद को मिली कीमत से 38 गुना से भी ज्यादा का प्रदर्शन किया है।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में सीएसके सबसे नीचे दसवें नंबर पर है। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी के पास ऑरेंज कैप और राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के सिर पर पर्पल कैप है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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