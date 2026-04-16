'डोसा, इडली, सांभर, चटनी-चटनी' गाने पर बवाल, CSK ने BCCI से की शिकायत; जानें पूरा मामला

इस घटना की पुष्टि करते हुए, IPL के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि गवर्निंग काउंसिल इस मामले की जांच करेगी। अधिकारी ने कहा कि हमें CSK से एक शिकायत मिली है और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 5 अप्रैल को हुए मुकाबले के दौरान स्टेडियम में 'डोसा, इडली, सांभर, चटनी-चटनी' गाना चलने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसके लिए बीसीसीआई से शिकायत भी की है। RCB vs CSK यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। CSK के अनुसार उनकी पारी शुरू होने से पहले RCB के डीजे ने यह गाना बजाया, जो दक्षिण भारतीयों से जुड़े रूढ़िवादी विचारों (stereotypes) पर बने मीम्स में अक्सर बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर इस्तेमाल होता है- सही नहीं था।

इस घटना की पुष्टि करते हुए, IPL के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि गवर्निंग काउंसिल इस मामले की जांच करेगी। अधिकारी ने कहा, "हमें CSK से एक शिकायत मिली है और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं।"

CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, "आमतौर पर DJ घरेलू टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में मामला अलग था। हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गईं। इसे देखते हुए, हमने BCCI को पत्र लिखकर इस मामले पर गौर करने को कहा है।"

CSK के एक अधिकारी ने कहा, “उस घटना के बाद, ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई है। DJ को विपक्षी टीम के खिलाड़ियों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक शानदार फैनबेस है जो बड़ी संख्या में हमारा हौसला बढ़ाता है।”

विश्वनाथन ने कहा, गाने के अलावा, CSK मैनेजमेंट ने 5 अप्रैल के मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों के आउट होने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर DJ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि DJ का काम बड़े शॉट्स और विकेटों पर चीयर करके एक सकारात्मक माहौल बनाना है। उन्होंने कहा, “वे वहां प्रतिद्वंद्वियों को नीचा दिखाने या उनका अपमान करने के लिए नहीं हैं।”

RCB vs CSK: सदर्न डर्बी पिछले कुछ सालों में, CSK और RCB के बीच काफी तगड़ी राइवलरी देखने को मिली है, जिस वजह से इसे आईपीएल में सदर्न डर्बी का नाम भी दिया गया है। हेड टू हेड में सीएसके भले ही आरसीबी से आगे हो, मगर पिछले कुछ सीजन से बेंगलुरु ने चेन्नई पर अपना दबदबा बनाया है। 2026 में भी आरसीबी ने सीएसके को 43 रनों से धूल चटाई।