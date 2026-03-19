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IPL इतिहास की वो एकमात्र ऐसी टीम जिसका कभी कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं बना कप्तान, क्या आप जानते हैं नाम?

Mar 19, 2026 02:02 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आपको यह जानकर एक और झटका लगेगा कि इस टीम ने किसी विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बनाए बिना ही 5-5 ट्रॉफी जीती है। जी हां, अब आपको शायद नाम साफ हो गया होगा। जी हां, इस टीम का नाम चेन्नई सुपर किंग्स है।

IPL इतिहास की वो एकमात्र ऐसी टीम जिसका कभी कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं बना कप्तान, क्या आप जानते हैं नाम?

आईपीएल का पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग है, मगर विदेशी खिलाड़ियों के तड़के के बिना यह लीग एकदम फीकी नजर आएगी। विदेशी खिलाड़ी अपना अनुभव आकर युवा भारतीय खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं, जिसके दम पर ऊभरते भारतीय सितारे भी इस रंगारंग लीग में धूम मचाते हैं। विदेशी खिलाड़ियों लीडरशिप स्किल को देखते हुए कई टीमें उन्हें अपनी टीम की कमान भी सौंपती है। विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में कप्तान बनाना आम बात है, फ्रेंचाइजियां उनके लिडरशिप स्किल का पूरा उपयोग करना चाहती है। मगर हम कहें कि आईपीएल के इतिहास में एक टीम ऐसी भी है जिसने आज तक किसी विदेशी खिलाड़ी को कप्तान नहीं बनाया तो क्या आप इस पर विश्वास कर पाएंगे? शायद नहीं…

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आपको यह जानकर एक और झटका लगेगा कि इस टीम ने किसी विदेशी खिलाड़ी को कप्तान बनाए बिना ही 5-5 ट्रॉफी जीती है। जी हां, अब आपको शायद नाम साफ हो गया होगा। जी हां, इस टीम का नाम चेन्नई सुपर किंग्स है।

2008 से आईपीएल खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स ने आज तक किसी विदेशी खिलाड़ी को एक भी मैच के लिए अपनी टीम की कमान नहीं सौंपी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में यह टीम काफी सीजन खेली है और 5 बार खिताब पर भी कब्जा जमाया है।

किसी कारण की वजह से जब धोनी नहीं खेल पाते थे तो उनकी जगह सुरेश रैना कप्तानी करते थे।

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चेन्नई सुपर किंग्स को आगे बढ़ाने के लिए धोनी ने रवींद्र जडेजा को बीच में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी थी, मगर जड्डू ज्यादा समय तक कप्तानी नहीं कर पाए और बीच सीजन में ही उन्होंने धोनी को वापस यह जिम्मेदारी सौंप दी।

अब ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया है, जो टीम को नई दिशा दिखा रहे हैं।

एमएस धोनी ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है, उन्होंने 244 मैचों में इस टीम को लीड किया है। उनके अलावा कोई कप्तान 20 मैच भी टीम की कप्तानी नहीं कर पाया है। ऋतुराज गायकवाड़ 19 मैच के साथ लिस्ट में अब दूसरे पायदान पर हैं। वहीं जडेजा और रैना ने क्रमश: 8 और 6 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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