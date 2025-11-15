Cricket Logo
CSK Retention List: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड हुआ खाली, रचिन समेत 10 प्लेयर को किया रिलीज

CSK Retention List: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड हुआ खाली, रचिन समेत 10 प्लेयर को किया रिलीज

संक्षेप: CSK Retained and Released Players List: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों लिस्ट की घोषणा कर दी है। सीएसके ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

Sat, 15 Nov 2025 05:24 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
CSK Retained and Released Players List: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले स्क्वॉड खाली हो गया है। सीएसके ने एक-दो नहीं बल्कि 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। रिलीज किए गए खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे से लेकर श्रीलंका के मथीशा पथिराना और भारतीय बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी तक हैं। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। टीम 18वें सीजन में तालिका में सबसे नीचे दसवें पायदान पर रही थी। आगामी सीजन में संजू सैमसन पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। सीएसके ने रिटेंशन की डेडलाइन समाप्त होने से पहले सैमसन को 18 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया। सीएसके ने बदले में रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान को दिया।

सीएसके रिटेन प्लेयर्स लिस्ट: ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, जैमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रामाकृ्ष्णा घोष, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज।

सीएसके रिलीज प्लेयर्स लिस्ट: रचिन रवींद्र, वंश बेदी, डेवोन कॉनवे,आंद्रे सिद्दार्थ, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा।

सीएसके से ट्रेड प्लेयर: रवींद्र जडेजा और सैम करन

सीएसके आईपीएल 2026 ऑक्शन पर्स: 43.4 करोड़ रुपये

आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले चेन्नई की टीम: ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, संजू सैमसन (ट्रेड), डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, जैमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रामाकृ्ष्णा घोष, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
