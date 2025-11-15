CSK Retention List: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड हुआ खाली, रचिन समेत 10 प्लेयर को किया रिलीज
संक्षेप: CSK Retained and Released Players List: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों लिस्ट की घोषणा कर दी है। सीएसके ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है।
CSK Retained and Released Players List: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले स्क्वॉड खाली हो गया है। सीएसके ने एक-दो नहीं बल्कि 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। रिलीज किए गए खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे से लेकर श्रीलंका के मथीशा पथिराना और भारतीय बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी तक हैं। पांच बार की चैंपियन सीएसके ने आईपीएल 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। टीम 18वें सीजन में तालिका में सबसे नीचे दसवें पायदान पर रही थी। आगामी सीजन में संजू सैमसन पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। सीएसके ने रिटेंशन की डेडलाइन समाप्त होने से पहले सैमसन को 18 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया। सीएसके ने बदले में रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान को दिया।
सीएसके रिटेन प्लेयर्स लिस्ट: ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, जैमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रामाकृ्ष्णा घोष, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज।
सीएसके रिलीज प्लेयर्स लिस्ट: रचिन रवींद्र, वंश बेदी, डेवोन कॉनवे,आंद्रे सिद्दार्थ, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा।
सीएसके से ट्रेड प्लेयर: रवींद्र जडेजा और सैम करन
सीएसके आईपीएल 2026 ऑक्शन पर्स: 43.4 करोड़ रुपये
आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले चेन्नई की टीम: ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, संजू सैमसन (ट्रेड), डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, जैमी ओवरटन, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रामाकृ्ष्णा घोष, शिवम दुबे, अंशुल कंबोज।