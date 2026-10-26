CSK ने माइक हसी से तोड़ा 19 साल का नाता, बल्लेबाजी कोच पद से हटाया, गैरेथ बैटी बने सहायक कोच
आईपीएल 2027 से पहले सीएके में बदलावों का दौर जारी है। माइक हसी से फ्रेंचाइजी ने 19 साल का नाता तोड़ लिया है। उन्हें बल्लेबाजी कोच के पद से हटा दिया है और विदाई कर दी है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर गैरेथ बैटी को सीएसके ने सहायक कोच नियुक्त किया है।
इंडियन प्रीमिलर लीग (आईपीएल) 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में बदलावों का दौर जारी है और इसी कड़ी में फ्रेंचाइजी ने सोमवार को अपने अनुभवी बल्लेबाजी कोच माइक हसी से भी नाता तोड़ लिया। हसी ने फ्रेंचाइजी के लिए छह सत्र खेलने के बाद 2018 में सीएसके के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। वे साल 2008 से टीम का हिस्सा थे। 19 साल पुराने नाते का आज अंत हो गया।
सीएसके ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा करते हुए लिखा, ''2008 में पहले सत्र से ही आप चेन्नई सुपर किंग्स परिवार का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ‘’ बयान में कहा गया, ''पीली जर्सी के साथ आपका सफर सिर्फ आपके बनाए रनों और आपके मार्गदर्शन में निखरे खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इस फ्रेंचाइजी के प्रति आपका समर्पण, विनम्रता और अटूट प्रतिबद्धता भी इसकी पहचान रही है। ‘’ सीएसके ने कहा, ''हमारे इतिहास में आपकी जगह हमेशा खास रहेगी, हसमास्टर। एक बार सुपर किंग, हमेशा सुपर किंग। ‘’
गेंदबाजी कोच को भी फ्रेंचाइजी ने दी बधाई
सुपर किंग्स ने गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस को भी आधिकारिक रूप से विदाई दी। उनकी जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रेंचाइजी ने कहा, ''2018 से चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग सेटअप का अभिन्न हिस्सा रहे एरिक सिमंस ने हमारी गेंदबाजी इकाई को मजबूत बनाने और वर्षों के दौरान टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ‘’ इसमें कहा गया, ''हम उनकी समर्पित सेवाओं और योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, एरिक सिमंस। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। ''
सहायक कोच और फील्डिंग कोच को भी हटाया
टीम के सहायक कोच राजीव कुमार और क्षेत्ररक्षण कोच जेम्स फोस्टर भी आईपीएल 2027 से सहयोगी स्टाफ का हिस्सा नहीं होंगे। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन 2023 में खिताब जीतने के बाद उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। टीम 2024 में पांचवें, 2025 में दसवें और 2026 में आठवें स्थान पर रही। लगातार निराशाजनक प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ लंबे जुड़ाव को भी समाप्त कर दिया। फ्लेमिंग अब इंग्लैंड की टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने फ्लेमिंग की जगह ली है। आईपीएल 2027 चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा।
गैरेथ बैटी बने सहायक कोच
इस बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर गैरेथ बैटी को सीएसके ने सहायक कोच नियुक्त किया है। बैटी ने इंग्लैंड के लिए नौ टेस्ट, 10 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। बैटी (49 वर्ष) जहीर को अच्छी तरह जानते हैं। दोनों इंग्लैंड की काउंटी टीम वॉर्सेस्टरशर के साथ काम कर चुके हैं। बैटी ने कोच के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके मार्गदर्शन में सरे की टीम ने 2022 से 2024 के बीच लगातार तीन बार काउंटी चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह नए स्वरूप वाली हंड्रेड प्रतियोगिता में एमआई लंदन के सहायक कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। बैटी ने एक बयान में कहा, ''सरे ने मुझे जो कुछ दिया है, उसके लिए सिर्फ धन्यवाद कहना पर्याप्त नहीं लगता। इस महान क्लब की सेवा करना और इसकी सफलताओं व चुनौतियों का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। ‘’ उन्होंने कहा, ''आईपीएल में सीएसके के साथ यह नया सफर मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद रोमांचक है। मैं इसकी शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं। ‘’ सरे के क्रिकेट निदेशक एलेक स्टीवर्ट ने कहा, ''बैटी खेल के प्रति जुनूनी हैं, उन्हें इसकी गहरी समझ है और वह खुद से तथा अपने आसपास के लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जब उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा, तो अपने साथ ये सभी खूबियां भी लेकर आए। ‘’
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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