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हारकर भी इतिहास रच गई CSK; देखें IPL में सबसे ज्यादा 200 से अधिक रन बनाने वाली टॉप-5 टीमें

Apr 06, 2026 08:23 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 36वीं बार आईपीएल में 200 से अधिक रन बनाकर अभी सीएसके के रिकॉर्ड की बराबरी की ही थी कि चेन्नई ने रनचेज में 207 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया।

हारकर भी इतिहास रच गई CSK; देखें IPL में सबसे ज्यादा 200 से अधिक रन बनाने वाली टॉप-5 टीमें

ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 में हार की हैट्रिक लगा दी है। आरसीबी के खिलाफ उन्हें रविवार, 5 अप्रैल को सीजन की तीसरी हार का सामना करना पड़ा। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम ने पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई के सामने 251 रनों का विशाल टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए सीएसके की पूरी टीम 207 रनों पर ढेर हो गई। आरसीबी ने 43 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। हालांकि हारते-हारते भी सीएसके की टीम इतिहास रच गई।

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 36वीं बार आईपीएल में 200 से अधिक रन बनाकर अभी सीएसके के रिकॉर्ड की बराबरी की ही थी कि चेन्नई ने रनचेज में 207 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया।

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के नाम है। सीएसके यह कारनामा 37 बार कर चुकी है, वहीं आरसीबी 36 के साथ दूसरे पायदान पर है।

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सीएसके और आरसीबी के अलावा टॉप-5 में पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स हैं।

IPL में सर्वाधिक 200 से अधिक का स्कोर

37 - CSK

36 - RCB

33 - PBKS

32 - MI

30 - KKR

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बात मैच की करें तो, 251 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए सीएसके की बल्लेबाज एकबार फिर एक्सपोज हुई। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने एक बार फिर निराश किया। सरफराज खान ने जरूर दमदार पारी खेली, मगर वह सीएसके की जीत के लिए काफी नहीं थी। 14.20 करोड़ के प्रशांत वीर ने 29 गेंदों पर 43 तो जेमी ओवरटन ने 37 रनों की पारी खेली। सीएसके पूरे 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाई। 19.4 ओवर में आरसीबी ने उन्हें 207 रनों पर ढेर कर, 43 रनों से मैच को अपने नाम किया। भुवनेश्वर कुमार ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए।

इससे पहले आरसीबी के लिए टिम डेविड और देवदत्त पडिक्कल ने अर्धशतक जड़े थे, जिसके दम पर आरसीबी 250 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। टिम डेविड ने 25 गेंदों पर तीन चौकों और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 70 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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