एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ से होगी बात, तब होगा CSK के नए कोच का ऐलान; ये है टीम का प्लान
पूर्व कप्तान एमएस धोनी और मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से बात होगी। इसके बाद CSK के नए कोच का ऐलान होगा। कुछ इसी तरह का प्लान फ्रेंचाइजी का है, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग इस्तीफा दे चुके हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके का अगला हेड कोच कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले कुछ महीने में मिल जाएगा। आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद स्टीफन फ्लेमिंग ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब सीएसके को नए कोच की तलाश करनी है। नए हेड कोच की नियुक्ति भी पूर्व कप्तान एमएस धोनी और मौजूदा कप्तान रुतुराज गायकवाड़ से पूछने के बाद होगी। इस तरह की जानकारी सामने आई है। यही कारण है कि अभी तक हार्दिक पांड्या की ट्रेड की चर्चा उस स्तर की चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं दिखी है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पांड्या पर अभी तक अपना दिमाग नहीं लगाया है और कहा कि यह मामला उनके अगले कोच पर छोड़ दिया जाएगा, जिनके बारे में CEO काशी विश्वनाथन का कहना है कि वे शायद कोई विदेशी एक्सपर्ट होंगे। उनका कहना है, “हमने अभी इस पर अपना दिमाग लगाना शुरू नहीं किया है। पहले, हमारे पास एक कोच होगा। हमें कई इच्छुक कैंडिडेट्स के कॉल आए हैं। हम बैठकर फाइनल करेंगे।”
धोनी और गायकवाड़ से होगी कोच को लेकर बात
विश्वनाथन और CSK की फुलटाइम डायरेक्टर रूपा गुरुनाथ, MS धोनी और रुतुराज गायकवाड़ से सलाह करने के बाद नए कोच को फाइनल करेंगे। यही कारण है कि अभी हार्दिक पांड्या का मामला ठंडे बस्ते में है। फ्रेंचाइजी का मानना है कि अगर वह तब तक ट्रेड के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो कोच की नियुक्ति के बाद ही वह मुद्दा सीएसके में उठाया जाएगा। इस समय CSK द्वारा पांड्या के बदले कुछ खिलाड़ियों को ऑफर करने की खबरों में कोई खास दम नहीं दिखता है। इस बात की संभावना कम है कि फ्रेंचाइजी ने ऑलराउंडर को लेकर कोई सीरियस चर्चा की हो।
पांड्या में कौन नहीं रखता दिलचस्पी
हार्दिक पांड्या में हर किसी की दिलचस्पी है, लेकिन शायद सीएसके अभी तक उतनी उत्सुक नजर नहीं आई है। एक प्रोपर फिनिशर और पेस ऑलराउंडर के रूप में विख्यात पांड्या से पहले चेन्नई ने पिछले ही सीजन रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड किया हुआ है। ऐसे में उन्हें एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश है, लेकिन किस कीमत पर वे सीएसके या अन्य टीम से जुड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा फोकस नए हेड कोच की नियुक्ति पर है। संभावना है कि चेन्नई सुपर किंग्स की सिस्टर फ्रेंचाइजियों की कमान भी उन्हीं के हाथ में होगी। फ्लेमिंग सभी टीमों के हेड कोच थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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