एमएस धोनी के IPL रिटायरमेंट पर आया CSK कप्तान का रिएक्शन, ऋतुराज गायकवाड़ ने किया 'सबसे बड़ी सीख' का खुलासा
एमएस धोनी ने आईपीएल को अलिवदा कह दिया है। धोनी के रिटायरमेंट पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रिएक्ट ने किया है। गायकवाड़ ने धोनी से मिली 'सबसे बड़ी सीख' का खुलासा किया है।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास लेने के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी को पूर्व क्रिकेटरों, साथी खिलाड़ियों और आईपीएल फ्रेंचाइजी ने भावुक संदेशों के साथ विदाई दी। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने धोनी से सादगी का असली मतलब सीखा है। सीएसके ने बताया कि टीम को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले धोनी अब इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी के तौर पर नजर नहीं आएंगे। वह 2027 के आईपीएल सत्र से टीम के मेंटर (मार्गदर्शक) की जिम्मेदारी संभालेंगे।
'जब मैं पहली बार सीएसके से जुड़ा था...'
गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर धोनी के प्रति आभार जताते हुए लिखा, ''सादगी। 2019 में जब मैं पहली बार सीएसके से जुड़ा था, तब आपको करीब से देखकर मैंने इस शब्द का असली अर्थ सीखा। आपके करियर की तमाम उपलब्धियों के बावजूद आपसे मिली सबसे बड़ी सीख यही रही।'' उन्होंने लिखा, ''आपके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना, मैदान पर खेलना और आपके साथ मैच खत्म करना किसी सपने से कम नहीं था। आप हमेशा हमारे थाला (नेतृत्वकर्ता), कप्तान और नेता रहेंगे। माही भाई, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया।''
जडेजा ने खास अंदाज में धोनी को किया याद
सीएसके के लिए 12 सत्र खेलने वाले रविद्र जडेजा ने भी खास अंदाज में धोनी को याद किया। उन्होंने अपनी और धोनी की जर्सी के नंबर का जिक्र करते हुए लिखा, ''नंबर आठ की तरफ से नंबर सात के लिए हमेशा सम्मान।'' भारत के पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने धोनी को शानदार कप्तान और दबाव में शांत रहने वाला बेहतरीन फिनिशर बताया। उन्होंने लिखा, ''एक नेता, एक फिनिशर (आखिरी ओवरों के विशेषज्ञ बल्लेबाज), दबाव में शांत और संयमित रहने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक। एमएस धोनी, आपने जो विरासत बनाई है उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा।'' पठान ने आगे कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि धोनी का अनुभव और क्रिकेट ज्ञान आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
'यह ऐसा पल है, जिसे मैं जीवनभर याद रखूंगा'
भारत के पूर्व लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धोनी के नेतृत्व में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने के पल को याद किया। उन्होंने लिखा, ''आपने मुझे भारतीय टीम की डेब्यू कैप (पदार्पण पर दी जाने वाली टोपी) दी थी। यह ऐसा पल है, जिसे मैं जीवनभर याद रखूंगा। आपका मार्गदर्शन और मुझ पर भरोसा मेरे क्रिकेट करियर को संवारने में बेहद अहम रहा। माही भाई, आपका धन्यवाद। आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।'' आईपीएल के मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने भी धोनी को खास अंदाज में विदाई दी। टीम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''ओ माही, ओ माही।'' आरसीबी ने लिखा, ''करीब दो दशक का सफर, ढेरों खिताब, यादगार पल, आखिरी गेंद पर मैच जिताने वाले कारनामे और कभी विचलित न होने वाला शांत स्वभाव धोनी की पहचान रहे हैं।''
'माही भाई, आपका सफर बेहद यादगार रहा है'
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी धोनी की सराहना करते हुए लिखा, ''माही भाई, आपका सफर बेहद शानदार और यादगार रहा है। आपकी नेतृत्व क्षमता, शांत स्वभाव और खेल पर आपके प्रभाव ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। खिलाड़ी के तौर पर भले ही आप अब पीछे हट रहे हैं, लेकिन क्रिकेट पर आपका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। सीएसके के साथ नयी भूमिका के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।'' चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के साथ कई सत्र खेलने वाले वेस्टइंडीज के पूर्व हरफनमौला ड्वेन ब्रावो ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''शुक्रिया कप्तान। आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। जल्द मुलाकात होगी, मेरे भाई।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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