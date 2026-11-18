एमएस धोनी ने आईपीएल को अलिवदा कह दिया है। धोनी के रिटायरमेंट पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रिएक्ट ने किया है। गायकवाड़ ने धोनी से मिली 'सबसे बड़ी सीख' का खुलासा किया है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास लेने के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी को पूर्व क्रिकेटरों, साथी खिलाड़ियों और आईपीएल फ्रेंचाइजी ने भावुक संदेशों के साथ विदाई दी। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने धोनी से सादगी का असली मतलब सीखा है। सीएसके ने बताया कि टीम को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले धोनी अब इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी के तौर पर नजर नहीं आएंगे। वह 2027 के आईपीएल सत्र से टीम के मेंटर (मार्गदर्शक) की जिम्मेदारी संभालेंगे।

'जब मैं पहली बार सीएसके से जुड़ा था...' गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर धोनी के प्रति आभार जताते हुए लिखा, ''सादगी। 2019 में जब मैं पहली बार सीएसके से जुड़ा था, तब आपको करीब से देखकर मैंने इस शब्द का असली अर्थ सीखा। आपके करियर की तमाम उपलब्धियों के बावजूद आपसे मिली सबसे बड़ी सीख यही रही।'' उन्होंने लिखा, ''आपके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना, मैदान पर खेलना और आपके साथ मैच खत्म करना किसी सपने से कम नहीं था। आप हमेशा हमारे थाला (नेतृत्वकर्ता), कप्तान और नेता रहेंगे। माही भाई, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया।''

जडेजा ने खास अंदाज में धोनी को किया याद सीएसके के लिए 12 सत्र खेलने वाले रविद्र जडेजा ने भी खास अंदाज में धोनी को याद किया। उन्होंने अपनी और धोनी की जर्सी के नंबर का जिक्र करते हुए लिखा, ''नंबर आठ की तरफ से नंबर सात के लिए हमेशा सम्मान।'' भारत के पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने धोनी को शानदार कप्तान और दबाव में शांत रहने वाला बेहतरीन फिनिशर बताया। उन्होंने लिखा, ''एक नेता, एक फिनिशर (आखिरी ओवरों के विशेषज्ञ बल्लेबाज), दबाव में शांत और संयमित रहने वाले खिलाड़ी तथा भारतीय क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक। एमएस धोनी, आपने जो विरासत बनाई है उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा।'' पठान ने आगे कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि धोनी का अनुभव और क्रिकेट ज्ञान आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

'यह ऐसा पल है, जिसे मैं जीवनभर याद रखूंगा' भारत के पूर्व लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धोनी के नेतृत्व में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने के पल को याद किया। उन्होंने लिखा, ''आपने मुझे भारतीय टीम की डेब्यू कैप (पदार्पण पर दी जाने वाली टोपी) दी थी। यह ऐसा पल है, जिसे मैं जीवनभर याद रखूंगा। आपका मार्गदर्शन और मुझ पर भरोसा मेरे क्रिकेट करियर को संवारने में बेहद अहम रहा। माही भाई, आपका धन्यवाद। आपकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।'' आईपीएल के मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने भी धोनी को खास अंदाज में विदाई दी। टीम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''ओ माही, ओ माही।'' आरसीबी ने लिखा, ''करीब दो दशक का सफर, ढेरों खिताब, यादगार पल, आखिरी गेंद पर मैच जिताने वाले कारनामे और कभी विचलित न होने वाला शांत स्वभाव धोनी की पहचान रहे हैं।''