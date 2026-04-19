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'बड़ा नुकसान होने वाला है' आयुष म्हात्रे की चोट पर CSK ने तोड़ी चुप्पी; अश्विन इस बात से हैरान

Apr 19, 2026 10:55 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चोटिल हुए चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की चोट ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। सीएसके ने उनकी चोट पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा अपडेट दिया है।

'बड़ा नुकसान होने वाला है' आयुष म्हात्रे की चोट पर CSK ने तोड़ी चुप्पी; अश्विन इस बात से हैरान

ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को शनिवार, 18 अप्रैल की रात आईपीएल 2026 में एक और हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए मुकाबले में सीएसके 10 रन से हारी। यह उनकी इस सीजन की 5 मैचों में तीसरी हार है। इस हार के साथ चेन्नई को एक और बड़ा झटका युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे के रूप में लगा है। म्हात्रे पिछले सीजन बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चेन्नई की टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग से कर किसी को प्रभावित किया, मगर एसआरएच के खिलाफ मैच के दौरान वह चोटिल हो गए। सीएसके ने उनकी चोट पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है।

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U19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे “हैमस्ट्रिंग टियर” के बाद काफी समय तक बाहर रहेंगे। CSK के बैटिंग कोच माइकल हसी ने यह कन्फर्म नहीं किया कि म्हात्रे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं या नहीं, लेकिन उनके लहजे से यह इशारा मिला कि दाएं हाथ का यह बैट्समैन अगले कुछ गेम मिस करने वाला है, भले ही वह पूरा कॉम्पिटिशन मिस न करे।

CSK की बैटिंग के दौरान पांचवें ओवर की दूसरी बॉल के बाद म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग खिंच गई। यह घटना तब हुई जब वह दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे। फिजियो तुरंत दौड़कर आए, कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद म्हात्रे ने बैटिंग करते रहने का फैसला किया और आखिरकार कुछ बॉल बाद ही उनका विकेट गिर गया। म्हात्रे ने 13 गेंदों पर 30 रन बनाए।

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आउट होने के बाद म्हात्रे खुद डगआउट तक नहीं जा सके और उन्हें रामकृष्ण घोष और फिजियो को मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। उनके पैड घोष और फिजियो टॉमी सिमसेक ने लिए।

माइक हसी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह हैमस्ट्रिंग टियर है। पता नहीं यह कितना बुरा है। हम शायद कल या उसके अगले दिन उसका स्कैन करेंगे। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हां, यह काफी बुरा लग रहा है। बदकिस्मती से, उसका जाना एक बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वह अच्छे टच में था।"

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उन्होंने आगे कहा, "वह एक रोमांचक युवा टैलेंट है, लेकिन इससे किसी और को मौका मिलेगा, इसलिए यह भी रोमांचक है। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है, इसलिए उनमें से किसी एक के लिए यह रोमांचक होगा। आयुष को खोने से हम बहुत निराश हैं, मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन एक नए खिलाड़ी का आना और मौका मिलना रोमांचक है।"

अश्विन हुए हैरान

अश्विन ने अपने YouTube शो में कहा, "आयुष म्हात्रे की चोट: मुझे उम्मीद है कि वह वापस आ जाएगा, लेकिन उसे देखकर मुझे डर है कि वह कुछ समय के लिए बाहर रहेगा। बल्लेबाजी करने आते समय, वह अपने घुटने पर पट्टा बांधकर आया था। 2-3 मैचों से, वह इम्पैक्ट सब के तौर पर खेल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि 'वह इम्पैक्ट प्लेयर क्यों है? क्या वह अच्छा फील्डर नहीं है?'। उसकी चोट चिंता का विषय रही है।

यह क्रैम्प नहीं हो सकता क्योंकि उसने बिल्कुल भी फील्डिंग नहीं की। अगर फील्डिंग न करते हुए भी उसे क्रैम्प हुआ होता, तो हमें उसके हाइड्रेशन को देखना पड़ता। ठीक है, यह क्रैम्प नहीं है। मान लेते हैं कि यह चोट थी। आपके फिजियो आए और उसे चेक किया। वह बुरी तरह लंगड़ा रहा था, आप उसे एक और बॉल खेलने के लिए कह रहे हैं और उसे विकेटों के बीच दौड़ा रहे हैं!

मुझे समझ नहीं आया। क्या उसे लंगड़ाते हुए रिटायर नहीं होना चाहिए था? इस सीजन में, आयुष म्हात्रे स्टार्स में से एक रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे उसे इतनी लापरवाही से कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं शॉक्ड था।

कमेंट्री बॉक्स में हर कोई अपना माइक टेबल पर रखकर पूरी तरह शॉक्ड होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत, बहुत हैरानी की बात है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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