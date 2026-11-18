एमएस धोनी के संन्यास के बाद CSK का बड़ा फैसला, 7 नंबर जर्सी को किया रिटायर
महेंद्र सिंह धोनी के सन्यांस लेने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने पहले ही धोनी के जर्सी नंबर को 2020 में रिटायर कर दिया था।
टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने MS धोनी के सम्मान में आइकॉनिक नंबर सात जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। धोनी ने 2008 में CSK से खेलते हुए आईपीएल में पहली बार इस जर्सी नंबर को पहनना शुरू किया था। उन्होंने आईपीएल में पूरे 19 सालों के दौरान 7 नंबर की जर्सी पहनी। धोनी ने पांच IPL टाइटल जीते और इस दौरान CSK के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। उन्हे ‘थला’ के नाम से भी लोग जानते हैं। इससे पहले बीसीसीआई ने साल 2020 में धोनी के सम्मान में नंबर 7 की जर्सी को रिटायर कर दिया था। फ्रेंचाइजी ने बीसीसीईआई का अनुकरण किया है।
पिछले साल धोनी ने बताया था कि उन्होंने आखिर सात नंबर की जर्सी ही क्यों चुनी थी। उन्होंने एक इवेंट में कहा था- “यही वह समय या दिन था जब मेरे माता-पिता ने तय किया कि मैं धरती पर आऊंगा। मेरा जन्म 7 जुलाई को हुआ था। 7 जुलाई और 7वां महीना। जब मैं पैदा हुआ तो वह साल 1981 था। जिसमें 8-1 = 7। इसलिए मेरे लिए इस नंबर का चयन करना आसान था।” धोनी के नाम आईपीएल में कई रिकॉर्ड हैं। वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। पांच बार अपनी फ्रेंचाइजी को चैंपियन बनाने वाले इस कप्तान की कप्तानी में सीएसके ने 13 बार प्लेऑफ में क्वालीफाई किया, जिसमें से 11 बार फाइनल में पहुंचे। धोनी आईपीएल में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं।
धोनी के नंबर 7 से पहले रिटायर हो चुके हैं ये जर्सी नंबर
सीएसके से पहले भी कुछ फ्रेंचाजियों ने अपने खिलाड़ियों की जर्सी को रिटायर कराया है। इससे पहले तीन और IPL फ्रेंचाइजी ने चार जर्सी नंबर रिटायर किए हैं। मुंबई इंडियंस ने ऐसा करने वाली पहली टीम बनी थी। इस फ्रेंचाइजी ने साल 2013 में ग्रेट सचिन तेंदुलकर को सम्मान देने के लिए उनके आखिरी सीजन के बाद 10 नंबर की जर्सी को हटा दिया गया था। धोनी की तरह तेंदुलकर ने भी टीम में मेंटोर की भूमिका निभाई। इस घटना एक दशक बीतने के बाद साल 2023 में एक नहीं, बल्कि दो आईपीएल जर्सियां रिटायर की गईं। इस साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी के दौरान एक साथ दो नंबर रिटायर कर दिए। उन्होंने एबी डिविलियर्स के लिए नंबर 17 को रिटायर किया। उन्होंने ग्यारह सीजन में 4,491 रन बनाए थे। डिविलियर्स की जर्सी के अलावा क्रिस गेल के 333 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया था। गेल को उनके गगनचुंबी छक्कों, विस्फोटक बल्लेबाजी और रिकॉर्डतोड़ ऐतिहासिक पारियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने आईपीएल में ऐतिहासिक 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो आईपीएल का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इन दो जर्सियों के रिटायर होने के बाद साल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल की नंबर 12 जर्सी को रिटायर कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि उनकी मैच जिताने वाली काबिलियत को विरासत के रूप में याद रखा जा सके। अब धोनी की जर्सी को सीएसके ने रिटायर किया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।