Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Crowd of 90000 a chance for Team India s MCG return for 2nd T20I vs Australia
MCG में दिखेगा फैंस का सैलाब, 3 साल बाद मेलबर्न में T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया; टूट सकता है ये रिकॉर्ड

MCG में दिखेगा फैंस का सैलाब, 3 साल बाद मेलबर्न में T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया; टूट सकता है ये रिकॉर्ड

संक्षेप: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच के दौरान दर्शकों का रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना है। 90 हजार से ज्यादा दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं।

Thu, 30 Oct 2025 04:32 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत अच्छी तरह से नहीं हुई, क्योंकि पहला मुकाबला अधूरा ही रह गया। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। अब दूसरा मैच शुक्रवार 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी में खेला जाएगा। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम इस मैदान पर व्हाइट बॉल मैच खेलने उतरेगी। इस मैच के दौरान दर्शकों का रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना है। 90 हजार से ज्यादा दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही टीमें अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। ऐसे में संभावना है कि दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में एमसीजी से भी बड़े एकमात्र क्रिकेट मैदान - अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ें, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को हराया था। हालांकि, अभी के लिए फैंस चाहेंगे कि एमसीजी में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले।

हालांकि, एमसीजी में लगभग खचाखच भरे स्टेडियम की संभावना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए भी रोमांचक है। नाथन एलिस, जिन्होंने अभी तक एमसीजी में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, उन्होंने कहा, "यह उन खिलाड़ियों के लिए एक अनुभव है जो वहां नहीं खेले हैं और न ही उन्होंने ऐसा किया है।" एलिस ने पिछले विश्व कप के फाइनल के बाद से एमसीजी में कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।

MCG में दर्शकों का रिकॉर्ड

MCG में सबसे ज्यादा दर्शक एक व्हाइट बॉल मैच में 93,013 रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे विश्व कप 2015 का फाइनल खेला गया था। इसके अलावा टी20 मैच में यहां दर्शकों की रिकॉर्ड संख्या 90,293 थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2022 के लीग मैच के दौरान थी, जिसमें विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। ये रिकॉर्ड इस मैच में टूट सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े सितारे हैं और टी20 मैच को देखने के लिए वैसे ही दर्शक पहुंचते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
India Vs Australia
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |