MCG में दिखेगा फैंस का सैलाब, 3 साल बाद मेलबर्न में T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया; टूट सकता है ये रिकॉर्ड
संक्षेप: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच के दौरान दर्शकों का रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना है। 90 हजार से ज्यादा दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत अच्छी तरह से नहीं हुई, क्योंकि पहला मुकाबला अधूरा ही रह गया। बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। अब दूसरा मैच शुक्रवार 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी में खेला जाएगा। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारतीय टीम इस मैदान पर व्हाइट बॉल मैच खेलने उतरेगी। इस मैच के दौरान दर्शकों का रिकॉर्ड टूटने की पूरी संभावना है। 90 हजार से ज्यादा दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही टीमें अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। ऐसे में संभावना है कि दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में एमसीजी से भी बड़े एकमात्र क्रिकेट मैदान - अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ें, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को हराया था। हालांकि, अभी के लिए फैंस चाहेंगे कि एमसीजी में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले।
हालांकि, एमसीजी में लगभग खचाखच भरे स्टेडियम की संभावना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए भी रोमांचक है। नाथन एलिस, जिन्होंने अभी तक एमसीजी में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, उन्होंने कहा, "यह उन खिलाड़ियों के लिए एक अनुभव है जो वहां नहीं खेले हैं और न ही उन्होंने ऐसा किया है।" एलिस ने पिछले विश्व कप के फाइनल के बाद से एमसीजी में कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।
MCG में दर्शकों का रिकॉर्ड
MCG में सबसे ज्यादा दर्शक एक व्हाइट बॉल मैच में 93,013 रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे विश्व कप 2015 का फाइनल खेला गया था। इसके अलावा टी20 मैच में यहां दर्शकों की रिकॉर्ड संख्या 90,293 थी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप 2022 के लीग मैच के दौरान थी, जिसमें विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। ये रिकॉर्ड इस मैच में टूट सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े सितारे हैं और टी20 मैच को देखने के लिए वैसे ही दर्शक पहुंचते हैं।