भारत के विश्व विजेता बनने पर बधाइयों का तांता, सचिन-धोनी; कोहली ने जीत की खुशी को किया दोगुना

टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे क्रिकेट जगत को झूमने पर मजबूर कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर भारत तीसरी बार विश्व चैंपियन बना।

भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। भारत तीन बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया है। भारतीय टीम एमएस धोनी, रोहित शर्मा और अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में चैंपियन बनी है। क्रिकेट जगत के कई जाने-माने लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी 20 वर्ल्ड कप 2026 के फ़ाइनल में ऐतिहासिक जीत के बाद भारत को बधाई दी। सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव रहने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने भी भारत की जीत पर रिएक्शन दिया है।

भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में टीम की कोशिश और हेड कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप की तारीफ की। धोनी ने लिखा, “अहमदाबाद में इतिहास रचा गया, टीम और सपोर्ट स्टाफ़ को, और दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी फ़ैन्स को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। कोच साहब, आप पर मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है। मुस्कान के साथ इंटेंसिटी एक जबरदस्त कॉम्बो है। बहुत बढ़िया। मज़े करो, दोस्तों।”

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने एक्स पर टूर्नामेंट और भारत की कामयाबी की तारीफ की। उन्होंने कहा, "अब तक के सबसे ग्लोबल और आसान आईसीसी इवेंट का क्या जबरदस्त फिनाले था! भारत को बधाई, जो लगातार दो T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनी। सूर्यकुमार यादव और पूरी टीम और स्टाफ़ को शाबाशी। न्यूज़ीलैंड की पुरुष नेशनल क्रिकेट टीम को भी उनके शानदार कैंपेन के लिए बधाई।''

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि यह जीत वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के दबदबे को दिखाती है।उन्होंने लिखा, "इतिहास रचा गया, इतिहास फिर से लिखा गया। देश टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है जिसने हमारे टी20 वर्ल्ड कप को कामयाबी से बचाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के हर सदस्य को उनके निडर क्रिकेट और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए दिल से बधाई और सलाम।"

हेड कोच गंभीर ने भी जीत का जश्न मनाने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, “यह सिर्फ़ भगवान का प्लान नहीं था, यह 1.4 अरब भारतीयों का प्लान था! हर खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन है।”

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टीम के कैरेक्टर और अग्रेसिव अप्रोच की तारीफ की। कोहली ने पोस्ट किया, "चैंपियंस। अहमदाबाद में टीम इंडिया की जबरदस्त जीत। पूरे टूर्नामेंट में हमने जो जबरदस्त क्रिकेट खेला, उसका कोई मुकाबला नहीं। मुश्किल हालात में लड़ते रहने और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार कैरेक्टर दिखाया।"

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने लगातार दो जीत को एक ऐतिहासिक कामयाबी बताया। तेंदुलकर ने लिखा, “लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीतना, पहली बार किसी टीम ने टी20 फॉर्मेट में ऐसा किया है। ट्रॉफी के पूरी तरह से हक़दार और सही विजेता। हमारी टीम का क्या शानदार परफ़ॉर्मेंस रहा और क्रिकेट का एक खास अंदाज दिखा।”

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी टीम को बधाई दी, फ़ाइनल और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई खिलाड़ियों के परफ़ॉर्मेंस की तारीफ़ की। युवराज ने पोस्ट किया, “लगातार दो वर्ल्ड चैंपियन! वर्ल्ड कप बचाने के लिए हिम्मत चाहिए और सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप वाली इस टीम ने सबसे बड़े स्टेज पर असली इरादे से खेला। कोच गौतम गंभीर और पूरे सपोर्ट स्टाफ को भी बधाई। ऐसे पलों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंडिया, फिर से वर्ल्ड चैंपियन।”