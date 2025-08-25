Cricket with Pakistan is against national interest Congress writes letter to BCCI over asia cup match ‘पाकिस्तान के साथ क्रिकेट राष्ट्रीय हित के खिलाफ’, कांग्रेस ने BCCI को लिखा खत, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket with Pakistan is against national interest Congress writes letter to BCCI over asia cup match

‘पाकिस्तान के साथ क्रिकेट राष्ट्रीय हित के खिलाफ’, कांग्रेस ने BCCI को लिखा खत

कांग्रेस ने एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच को लेकर बीसीसीआई को खत लिखा है। सांसद गौरव गोगोई ने बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया को लिखे खत में कहा है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। ये देश के लोगों की भावनाओं को कमजोर करने वाला होगा।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाMon, 25 Aug 2025 05:02 PM
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि भारतीय टीम मौजूदा द्विपक्षीय स्थिति के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैचों में हिस्सा नहीं ले।

गोगोई ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार तनाव जारी है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना "राष्ट्रीय हित के खिलाफ" है।

भारत को 14 सितंबर को दुबई में एशिया कप के ग्रुप चरण के मैच में पाकिस्तान से खेलना है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को लिखे पत्र में गोगोई ने कहा, "क्रिकेट हमेशा से ऐसा खेल रहा है जो लोगों के बीच खुशी लाता है, लेकिन वर्तमान भारत और पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में इस तरह के आयोजनों को राष्ट्रीय हित से ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।" पत्र सोमवार को यहां प्रेस के साथ साझा किया गया।

उन्होंने कहा, "सीमा पार तनाव अभी भी बना हुआ है और हम सभी अपने सशस्त्र बलों के बलिदान से अवगत हैं।"

उन्होंने 23 अगस्त को लिखे पत्र में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय हित के विपरीत प्रतीत होता है।’’

असम कांग्रेस के अध्यक्ष गोगोई ने कहा कि भारत ने दुनिया को यह बताने के लिए विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे थे कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था।

उन्होंने अप्रैल में जम्मू कश्मीर में हुए हमले के तुरंत बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि से हटने का हवाला देते हुए कहा, ‘‘यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस समय पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव से ऐसा संदेश जाता है जो भारत के लोगों की भावनाओं को कमजोर करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ हैं।’’

जोरहाट के सांसद गोगोई ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में हॉकी खेलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा परिस्थितियों में क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने से सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ी राष्ट्रीय चिंताओं की गंभीरता कम हो सकती है।’’

उन्होंने सैकिया को लिखे पत्र में कहा, "वैश्विक मंचों और द्विपक्षीय संबंधों में भारत का रुख एकता, शक्ति और हमारी संप्रभुता व सुरक्षा के प्रति सर्वोच्च सम्मान को प्रतिबिंबित करना चाहिए।" सैकिया असम के महाधिवक्ता भी हैं।

गोगोई ने बीसीसीआई से "स्पष्ट रुख" अपनाने और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधी गतिविधियों से तब तक बचने का आग्रह किया जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल ना हों और राष्ट्रहित में न हो जाएं।

उन्होंने 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से आग्रह किया था कि वे सैकिया के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का इस्तेमाल करके बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ मुकाबले से हटने के लिए मनायें।