Cricket fraternity Reacts to Cheteshwar Pujara Retirement India head coach Gautam Gambhir Lauds Pujji चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत की कैसी रही प्रतिक्रिया, हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या कहा?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Cricket fraternity Reacts to Cheteshwar Pujara Retirement India head coach Gautam Gambhir Lauds Pujji

चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत की कैसी रही प्रतिक्रिया, हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या कहा?

चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। जानिए, पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत की प्रतिक्रिया कैसी रही? टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी रिएक्ट किया है।

Md.Akram नई दिल्ली, भाषाSun, 24 Aug 2025 03:31 PM
share Share
Follow Us on
चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत की कैसी रही प्रतिक्रिया, हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट जगत ने रविवार को खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने वाले स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव से खेलने के लिए जमकर सराहना की। पुजारा ने भारत की तरफ से 103 टेस्ट मैच खेले और 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए। वह भारत के सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आठवें स्थान पर हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 21301 रन भी बनाए हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की।

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, ‘‘जब तूफान आया तो वह डटे रहे, जब उम्मीदें धूमिल हो रही थीं तब उन्होंने अपना जुझारूपन दिखाया। पुज्जी को बधाई।’’ पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने राष्ट्रीय टीम के प्रति पुजारा की प्रतिबद्धता की सराहना की। युवराज ने लिखा, ‘‘ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा अपना मन, शरीर और आत्मा देश के लिए लगा दी। शानदार करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई पूजी। फिर मिलेंगे।’’

ये भी पढ़ें:ये हैं पुजारा के 5 धाकड़ रिकॉर्ड, किसी में कोहली तो किसी में द्रविड़ से आगे

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘उनका साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट में उन्हें जो चोटें लगीं, वे मेरे लिए पुजारा के उस क्रिकेटर का प्रतीक हैं जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है। शाबाश और आपको दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं।’’ पुजारा के करियर के दौरान भारत के कोच रहे अनिल कुंबले ने कहा, ‘‘शानदार करियर के लिए बधाई! आप इस अद्भुत खेल के एक महान दूत रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर आपकी सभी उपलब्धियों पर हम सभी को गर्व है।’’

ये भी पढ़ें:भविष्य में कौन सा खिलाड़ी बन सकता है टीम इंडिया का कोच? पुजारा ने बताया नाम

कुंबले ने लिखा, ‘‘आपने टीम के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया। आपके साथ काम करना सौभाग्य की बात थी और आप अपनी दूसरी पारी में भी इसी तरह चमकते रहें। आपको, पूजा, अदिति और आपके पिताजी को शुभकामनाएं। शाबाश।’’ पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ‘‘शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई चेतेश्वर। आपका धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत प्रेरणादायक थी और आपने जो हासिल किया है उस पर आपको गर्व हो सकता है। दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं।’’

ये भी पढ़ें:कार्तिक ने ढूंढा पुजारा का 'विदेशी हमशक्ल', हैरत में डाल देगा ये वीडियो

टेस्ट क्रिकेट के विशेषज्ञ बल्लेबाज पुजारा का संन्यास लेने का फैसला पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि टीम के दो अन्य दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जबकि उनके एक अन्य साथी आर अश्विन ने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही संन्यास ले लिया था। उम्मीद की जा रही थी कि पुजारा आगामी घरेलू सत्र में सौराष्ट्र की तरफ से खेलेंगे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज ने सोचा कि यह क्रिकेट को अलविदा कहने का सही समय है।