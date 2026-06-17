आज खेले जाएंगे 7 क्रिकेट मैच, 3 देशों में खेलेगी भारत की टीम; 16 घंटे तक चलेगी दे देनादन क्रिकेट
आज यानी 17 जून को एक या दो नहीं, बल्कि 7 क्रिकेट मैच अलग-अलग टीमों के बीच कई देशों में खेले जाएंगे। 3 देशों में तो भारत की टीमें खेलने वाली हैं। 16 घंटे तक आपको दे देनादन क्रिकेट देखने को मिलने वाली है।
आज यानी बुधवार 17 जून का तक क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। एक या दो नहीं, बल्कि आज 7 मुकाबले बड़े लेवल पर खेले जाएंगे। इनमें से 6 इंटरनेशनल मैच हैं, जबकि एक मैच लिस्ट ए क्रिकेट का है। इसके अलावा कई लोकल टी20 प्रीमियर लीग के मैच भी आज खेले जाने हैं। अकेले भारत की तीन अलग-अलग टीमें अलग-अलग देशों में खेलने वाली हैं। इस तरह आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़ी दावत से कम नहीं होगा। आप भी आज के मैचों का शेड्यूल नोट कर लीजिए।
सबसे पहले बात भारतीय टीमों की करें तो आज इंडिया ए, टीम इंडिया और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीमों के मुकाबले हैं। इंडिया ए को अफगानिस्तान ए से श्रीलंका में ट्राई नेशन वनडे सीरीज में भिड़ना है, जबकि मुख्य भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में लखनऊ में उतरना है। इसके अलावा भारत की महिला टीम भी आज मैदान में होगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच खेलेगी।
इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से है, जबकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा वनडे मैच दोपहर को डेढ़ बजे से है, जबकि इंडिया वर्सेस नीदरलैंड वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच शाम को 7 बजे से खेला जाना है। सुबह 10 बजे से मैच शुरू होंगे, जो 18 जून की रात 3 बजे तक चलने वाले हैं। इस तरह करीब 16 घंटे की क्रिकेट फैंस को देखने को मिलने वाली हैं।
भारत के अलावा बांग्लादेश की दो टीमें आज मैदान पर होंगी। इनमें एक मैच बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच है, जबकि वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भी यही दोनों टीमें भिड़ेंगी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के भी दो मैच आज खेले जाएंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भी आज से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ-साथ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की महिला टीमें भी विश्व कप में आमने-सामने होने वाली हैं।
आज के मैचों का शेड्यूल
इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए, सुबह 10 बजे से
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा वनडे मैच, दोपहर डेढ़ बजे से
बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच, दोपहर डेढ़ बजे से
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस टी20 WC मैच, दोपहर 3 बजे से
इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मैच, दोपहर साढ़े 3 बजे से
इंडिया वर्सेस नीदरलैंड वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच, शाम 7 बजे से
साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस टी20 WC मैच, रात 11 बजे से
सभी मैचों की टाइमिंग भारतीय समय के अनुसार है
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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