एक बैन ने डुबोए विराट के 10, रोहित के 7 और BCCI के 245 करोड़, भारतीय क्रिकेट को हुआ भारी नुकसान

विराट को 10, रोहित को 7 और BCCI को 245 करोड़ का नुकसान भारत सरकार के एक फैसले की वजह से हो गया। भारत सरकार रीयल मनी बेस्ड गेम्स को बैन कर दिया। ऐसे में मोटा नुकसान भारतीय क्रिकेट और क्रिकेटरों का हो गया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 09:43 AM
भारत सरकार के एक फैसले की वजह से भारतीय क्रिकेट और क्रिकेटरों का मोटा नुकसान हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का करीब 245 करोड़ सालाना, विराट कोहली का 10 से 12 करोड़ सालाना, रोहित शर्मा और एमएस धोनी का 6 से 7 करोड़ रुपये सालाना का नुकसान हो गया है। भारत सरकार ने रीयल मनी बेस्ड गेम्स को बैन कर दिया है। ऐसे में सारे विज्ञापन और प्रायोजक इन कंपनियों ने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा भी दर्जनों भारतीय क्रिकेटरों को केंद्र सरकार के नए आदेश की वजह से भारी नुकसान हुआ है।

बीसीसीआई को सालाना करीब 120 करोड़ रुपये ड्रीम11 से मिलते थे, जो टीम इंडिया का लीड स्पॉन्सर था। इसके अलावा आईपीएल का एसोसिएट स्पॉन्सर माय11सर्किल था, जिसके साथ करीब 125 करोड़ रुपये सीजन की डील थी। इस तरह करीब 250 करोड़ का नुकसान बीसीसीआई का हो गया है। बीसीसीआई को फिर भी दूसरे स्पॉन्सर मिल जाएंगे, लेकिन इस बार शायद डील इतनी महंगी देखने को न मिले। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट, रोहित और धोनी को छोड़कर बाकी खिलाड़ियों की फीस उतनी महंगी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये करोड़ों रुपये चार्ज कर रहे थे।

बात अगर विराट कोहली की करें तो उनकी मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल के साथ 10 से 12 करोड़ रुपये की डील थी, जबकि रोहित शर्मा की 6 से 7 करोड़ की ब्रांड डील ड्रीम11 के साथ थी। एमएस धोनी को भी 6 से 7 करोड़ विंजो से मिलते थे। रोहित के अलावा जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, ऋषभ पंत और पांड्या बंधु - हार्दिक और क्रुणाल भी ड्रीम11 के साथ अनुबंधित थे। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ My11 Circle से जुड़े हुए थे। इनका भी करोड़ों का नुकसान होने वाला है।