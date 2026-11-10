बॉल टैंपरिंग कांड की क्या फिर से जांच कराएगा ऑस्ट्रेलिया? बोर्ड के बड़े अधिकारी का आया बयान
2018 में हुए बॉल टैंपरिंग कांड की क्या फिर से ऑस्ट्रेलिया जांच कराएगा? क्रिकेट बोर्ड के बड़े अधिकारी का बयान इस पर आया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जक्यूटिव ने कहा है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 बॉल टैंपरिंग कांड पर हुए नए खुलासे के बावजूद मामले की जांच फिर से शुरू करने से साफ इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ओपनर उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में केपटाउन टेस्ट में हुए बॉल टैंपरिंग कांड पर खुलासा किया था कि उसकी जानकारी हर एक खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ को थी। इसका समर्थन उस टेस्ट मैच में उनके साथी ओपनर और टीम के वाइस कैप्टन रहे डेविड वॉर्नर ने किया है। उस केस में वॉर्नर भी दोषी पाए गए थे और उन्हें एक साल का बैन झेलना पड़ा था। कप्तान स्टीव स्मिथ और सैंडपेपर से गेंद को घिसते हुए पकड़े गए कैमरोन बैनक्राफ्ट को भी प्रतिबंधित किया गया था।
ऑस्ट्रेलियाई टीम की खूब आलोचना इस कांड के बाद हुई थी। वॉर्नर और स्मिथ एक-एक साल के बैन को झेलने के बाद लौटे, लेकिन कैमरोन बैनक्राफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था। ये मुद्दा एक बार फिर से उस्मान ख्वाजा द्वारा किए गए दावे के बाद उठ गया है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एक्जक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्द ने कहा है कि उनको नहीं लगता कि इस मामले की जांच फिर से शुरू की जानी चाहिए।
ग्रीनबर्ग ने SEN रेडियो से कहा, "पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। यह CA बोर्ड की साफ राय है। अब समय आ गया है कि हम आगे देखें और इस मामले को 2018 में पिछली लीडरशिप ने निपटाया था और आप जानते हैं, पिछली बार के फैसलों पर दोबारा सोचना या पीछे मुड़कर देखना, यह कुछ ऐसा नहीं है जो हम करना चाहते हैं।" सब्र नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी में ख्वाजा ने बहुचर्चित बॉल टैंपरिंग कांड का खुलकर जिक्र किया है। इसको लेकर वॉर्नर ने कहा यह बात 100 फीसदी सही है कि बॉल टैंपरिंग के बारे में हर कोई जानता था।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष अधिकारी ने आगे कहा, "हमने कहा है कि हमें जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम जांच के नतीजे से खुश हैं, इसमें उस्मान से जो हमने देखा है, वह भी शामिल है और इस पर हमारी राय नहीं बदली है। मुझे जांच फिर से शुरू करने या इस पर दोबारा विचार करने का कोई पक्का कारण नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल हो सकता है।" ग्रीनबर्ग ने यह भी कहा, "मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि कई दूसरे खिलाड़ी हैं जिनके पास घटनाओं का बहुत अलग वर्जन है और उन्होंने 2018 की शुरुआत से ही इसे बहुत पब्लिक कर दिया है।" ग्रीनबर्ग ने यह भी बताया कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श अगले कुछ दिनों में इस मामले पर मीडिया से बात करेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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