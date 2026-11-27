बॉल टैंपरिंग का राज 8 साल बाद होगा उजागर, फोरम के सामने खुलकर अपनी बात रख पाएंगे खिलाड़ी और कोच
बॉल टैंपरिंग पर अपनी बात रखने के लिए खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 6 सप्ताह का समय मिला है। इस फोरम को जो भी जानकारी मिलेगी, उसे फोरम बोर्ड के साथ शेयर नहीं करेगा, सिर्फ अपनी रिपोर्ट देगा।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर हुए बॉल टैंपरिंग कांड की इन्क्वायरी लिए एक इंडिपेंडेंट फोरम बनाया है। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इस फोरम में ऑस्ट्रेलिया की उस टीम के खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और अन्य लोग अपनी बात रख सकते हैं। इसका एक्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं होगा। ऐसे में सभी के पास खुलकर अपनी बात रखने की आजादी होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें उठाए गए मुख्य मुद्दों और सुझावों की पूरी आउटलाइन होगी। हालांकि, बोर्ड ने पहले ही कह दिया है कि किसी को इस बेस पर सजा नहीं मिलेगी।
शर्तों में शामिल खास बातों में से एक बात यह भी है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड फोरम के साथ शेयर की गईं व्यक्ति विशेष की बातों को नहीं देखेगा। इंडिपेंडेंट सीनियर वकील फियोना मैकलियोड AO SC के नेतृत्व में, छह हफ़्ते की इस प्रक्रिया में उस दौरे पर बॉल टैंपरिंग में शामिल लोगों को अपनी निजी बातों को बताने की इजाजत देगा। बोर्ड को सबमिट की गई रिपोर्ट में सामने आने वाले मुख्य विषय और सुझाव होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की गवाही या सपोर्टिंग मटीरियल नहीं होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस इंडिपेंडेंट फोरम से रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के अंदर, अपने जवाब के साथ पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करेगा।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस फोरम की घोषणा उस्मान ख्वाजा की ऑटोबायोग्राफी 'सब्र' में सैंडपेपरगेट से जुड़े खुलासे के बाद की। ख्वाजा ने दावा किया था कि सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी CA द्वारा सजा पाए तीन खिलाड़ियों के अलावा भी तमाम लोगों को थी। डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने उनकी बात का समर्थन किया है, जबकि पैट कमिंस और दूसरे गेंदबाजों ने कहा है कि उन्हें प्लान के बारे में पता नहीं था।
फोरम में 2017-18 सीजन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के बॉल मैनेजमेंट के तरीकों, साउथ अफ्रीका टूर के सभी चार टेस्ट, 24 मार्च 2018 को केप टाउन में तीसरे टेस्ट के दौरान बैनक्रॉफ्ट से जुड़ी घटना और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की उस पर जांच को कवर किया जाएगा। फोरम उस जांच को दोबारा नहीं खोलेगा या यह तय नहीं करेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। बोर्ड ने उन सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को इस फोरम में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है, जो उस दौरे पर गए थे। इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट और उस समय के डायरेक्टर्स भी शामिल होंगे। वे मैकलियोड से खुद जाकर या ऑनलाइन बात कर सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें हिस्सा लेना किसी के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से सभी को अपनी बात रखनी है और जो लोग हिस्सा लेते हैं, उनके साथ कोई सपोर्ट पर्सन या वकील भी हो सकता है।
इसके अलावा शर्तों में यह भी कहा गया है कि जब कोई दूसरा पार्टिसिपेंट जानकारी देने के लिए कहे, तो फोरम यह नहीं बता सकता कि किसने क्या जानकारी दी, जब तक कि वह व्यक्ति सहमत न हो। पार्टिसिपेंट्स को बताया जाएगा कि उनकी जानकारी कौन एक्सेस कर सकता है और वे अपनी बातों की एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे। फोरम को द एथिक्स सेंटर द्वारा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के 2018 कल्चर एंड गवर्नेंस रिव्यू के साथ-साथ मांगे गए दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का भी एक्सेस मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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