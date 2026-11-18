बॉल टैंपरिंग के जख्म कुरेदेगा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, मगर किसी पर नहीं होगा ऐक्शन
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में हुए बॉल टैंपरिंग कांड का जांच फिर से करने का ऐलान किया है। हालांकि, ये भी वादा बोर्ड ने किया है कि किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन चीजें पब्लिक हो जाएंगी।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार फिर से 8 साल पुराने मामले की जांच शुरू करनी पड़ रही है। मामला 2018 में केपटाउन टेस्ट मैच में हुई बॉल टैंपरिंग से जुड़ा है। उस मामले में तीन खिलाड़ी दोषी पाए गए थे, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने अब दावा किया था कि सैंडपेपर के बारे में सभी को जानकारी थी। इस दावे के बाद पहले तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि इस मामले की जांच दोबारा नहीं होगी, लेकिन मामला बढ़ता देख ऑस्ट्रेलिया को झुकना पड़ा है और कहा है कि इस इंडिपेंडेंट फोरम इसकी जांच करेगा। हालांकि, किसी पर कोई एक्शन नहीं होगा।
दरअसल, केपटाउन में 2018 में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टैंपरिंग करके मैच जीतने की तरकीब निकाली थी। उस समय कहा गया था कि कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वॉर्नर के कहने पर कैमरोन बैनक्राफ्ट ने सैंडपेपर से गेंद की एक साइड को जल्दी खुरदरा किया था, ताकि तेज गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिल सके। बैनक्राफ्ट की हरकत कैमरे में कैद हो गई थी। इस केस में स्मिथ और वॉर्नर एक-एक साल के लिए बैन हुए थे और बैन क्राफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा था।
मामला अब शांत पड़ा था, लेकिन उस टीम के सदस्य रहे उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस कांड का जिक्र किया और लिखा कि बॉल टैंपरिंग में हर कोई शामिल था और सभी को इसकी जानकारी थी। ख्वाजा के दावों का समर्थन डेविड वॉर्नर ने किया। इसके बाद मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने इन दावों को कोरी बकवास बताया। हालांकि, इस बीच एक और खिलाड़ी इस दल का सामने आया, जिसने कहा कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वे सैंडपेपर को गायब कर दें।
फिर से होगी मामले की जांच
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस पर पहले बयान दिया था कि इस मामले की जांच दोबारा नहीं होगी, लेकिन 18 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे वनडे मैच के दौरान बोर्ड के अंतरिम चेयरमैन डेविड बून और चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने बुधवार को होबार्ट में मीडिया से बात की और कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को हिला देने वाले सैंडपेपर स्कैंडल की घटनाओं की फिर से जांच करने के लिए एक इंडिपेंडेंट फोरम शुरू करेगा।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, 'सर्किट ब्रेकर' का मकसद 2018 में साउथ अफ्रीका में हुए इवेंट्स में शामिल खिलाड़ियों और स्टाफ को अपने अनुभव और नजरिए शेयर करने का मौका देना है। ख्वाजा, जो होबार्ट में कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद प्रोसेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "जब तक हर कोई, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी, बोल नहीं रहे हैं, तब तक पूरी सच्चाई जानना मुश्किल है। अगर आप इसे खुला छोड़ देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा?"
ख्वाजा ने आगे कहा, "मेरा सबसे बड़ा सवाल यह था... बोर्ड आखिर में क्या सामने आता है और इस पर क्या फैसला करता है। लोगों ने असल में जो कहा, उसे दिखाने का यह असल तरीका कैसे है? मेरे लिए, अभी भी कुछ सवाल हैं।" वहीं, बून और ग्रीनबर्ग ने जोर दिया कि यह फोरम पुरानी बातों पर फिर से बहस करने के बारे में नहीं होगा। बून ने कहा, "यह उन लोगों के लिए एक मौका बनाने के बारे में है जो सुनना चाहते हैं, अपनी कहानियां एक इज्ज़तदार, सुरक्षित माहौल में बताना चाहते हैं और हमारा खेल सुनना चाहता है।"
उन्होंने आगे कहा, "ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट तब सबसे मजबूत होता है जब हम एक साथ होते हैं और हम उन सभी लोगों के लिए जिम्मेदार हैं जो इस खेल से प्यार करते हैं कि हम समझ, सम्मान और नज़रिए के साथ मिलकर आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करें।" ग्रीनबर्ग ने इस मसले पर कहा, "यह री-इनवेस्टिगेशन नहीं है। यह किसी पर केस चलाने या फिर से सजा देने के लिए नहीं है। किसी को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। यह पूरी तरह से हर एक व्यक्ति पर निर्भर है।"
यह फोरम प्राइवेट तौर पर होगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आखिरी फैसला होगा कि कौन सी जानकारी, अगर कोई हो, पब्लिक की जाए। ग्रीनबर्ग ने कहा, "यह आखिरकार उस समय CA बोर्ड का मामला होगा और जहां तक हो सके, हम चाहेंगे कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कर सकें। यह किसी एक व्यक्ति को खुश करने के बारे में नहीं है। ये घटनाएं आठ साल पहले हुई थीं। इनसे बहुत से लोगों को बहुत दर्द और तकलीफ हुई थी, और वे फिर से ऐसा कर रहे हैं। किसी न किसी मोड़ पर, हमें आगे बढ़ना होगा और हम इनमें से कुछ कदम उठाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते।' सैंडपेपरगेट मामले में सजा पाए तीन खिलाड़ियों में से एक, डेविड वार्नर ने खुली जांच की मांग की।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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