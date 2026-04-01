क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, ग्लेन मैक्सवेल समेत ये प्लेयर हुए बाहर
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 का ऐलान कर दिया है। कौन बाहर हुआ है और किसकी चांदी हुई है? इसके बारे में जान लीजिए। सिर्फ 21 खिलाड़ियों के साथ बोर्ड ने इस बार का सालाना अनुबंध किया है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक अप्रैल 2026 को अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। 2026-27 के लिए बोर्ड ने सालाना करार की घोषणा की है। 21 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट की लिस्ट में बोर्ड ने शामिल किए हैं। कुछ नाम इस नए अनुबंधों का हिस्सा नहीं है, जबकि कुछ खिलाड़ियों की किस्मत भी चमकी है। सैम कॉन्सट्स, मैट रेनशॉ और झाय रिचर्डसन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
ऑस्ट्रेलिया का पूरा फोकस इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टेस्ट खिलाड़ियों पर दिखा है। टेस्ट में नए प्लेयर ब्रेंडन डॉगेट और जेक वेदरल्ड, जिन्होंने पिछली गर्मियों की एशेज सीरीज में डेब्यू किया था, उन्हें अपना पहला पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जबकि माइकल नेसर और टॉड मर्फी फिर से लिस्ट में शामिल किए गए हैं।
झाय रिचर्डसन, लांस मॉरिस, पूर्व टेस्ट ओपनर सैम कोंस्टास, T20-स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और उनके साथी विक्टोरियन मैट शॉर्ट उन अन्य खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया है, साथ ही उस्मान ख्वाजा भी इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने एशेज के आखिर में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का 2026-27 के लिए मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
जेवियर बार्टलेट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, ब्रेंडन डॉगेट, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल मार्श, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, ब्यू वेबस्टर और एडम जैम्पा
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये भी जानकारी दे दी है कि जिन खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वे अगले 12 महीनों में ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलकर कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड पा सकते हैं। CA की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ हुई डील के मुताबिक, शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 20-24 खिलाड़ी होने चाहिए। ये नए कॉन्ट्रैक्ट पहले जैसे ही हैं, जिनकी एवरेज वैल्यू $1 मिलियन (प्लस मैच पेमेंट और सुपरएनुएशन) से ज्यादा होगी, क्योंकि CA और प्लेयर्स यूनियन के बीच 2023 में साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) के तहत सालाना 2 परसेंट की बढ़ोतरी होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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