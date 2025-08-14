Cricket and superstitions Aakash Chopra and Pragyan Ojha reveal the totkas of cricketers of their time क्रिकेट और अंधविश्वास: आकाश चोपड़ा और प्रज्ञान ओझा ने बताए अपने दौर के क्रिकेटरों के टोटके, Cricket Hindi News - Hindustan
दुनिया भर के क्रिकेटरों में कुछ अंधविश्वास, कुछ टोटके प्रलचित होते हैं। खिलाड़ी ही क्यों, तमाम खेलप्रेमी भी टोटकों में विश्वास करते हैं। किसी खास जगह किसी खास मुद्रा में बैठना, हिलना नहीं, कुछ करने हुए अच्छा हुआ तो उसे दोहराना… आकाश चोपड़ा और प्रज्ञान ओझा ने अपने दौरे के टोटकों के बारे में बताया है।

Chandra Prakash Pandey नई दिल्ली, वार्ताThu, 14 Aug 2025 05:00 PM
जियोहॉटस्टार के विशेष कार्यक्रम 'चीकी सिंगल्स' के हालिया एपिसोड में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और प्रज्ञान ओझा ने अपने खेल के दिनों के अजीबोगरीब अंधविश्वासों के साथ-साथ मैदान पर बिताए कुछ अविस्मरणीय पलों के बारे में खुलकर बात की।

'चीकी सिंगल्स' पर बोलते हुए, आकाश चोपड़ा ने याद किया कि कैसे खिलाड़ी अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, ''कभी-कभी कोई भाग्यशाली बैंड कलाई में बांधने में विश्वास करने लगता था, यहां तक कि कलाई बैंड का रंग भी मायने रखता था। फिर, कुछ खिलाड़ी अपनी जर्सी नंबर पर विश्वास करते थे। अगर उन्हें जो नंबर चाहिए था, वह पहले से ही ले लिया गया था, तो वे सलाह के लिए किसी अंकशास्त्री के पास जाते थे। और फिर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी थे, जो कहते थे, 'यह सब छोड़ो, मैं बिना नंबर के खेलूंगा।''

अपने शुरुआती दिनों में वह जिस अंधविश्वास का पालन करते थे, उसके बारे में आकाश ने कहा, “जब मैं बच्चा था, तो मेरा सबसे पहला अंधविश्वास एक टी-शर्ट को लेकर था। मैंने उस टी-शर्ट को पहनकर रन बनाए और भारत अंडर-19 के लिए चुना भी गया। उस समय, आपको अपनी टी-शर्ट पहनकर खेलना होता था। श्रीलंका के हमारे भारत अंडर-19 दौरे पर, मैंने वहां भी रन बनाए। लेकिन जब आप भारत अंडर-19 के लिए खेलते हैं, तो आपको आधिकारिक जर्सी पहननी होती है। अगर आप अपनी टी-शर्ट पहनेंगे, तो कोई आपको डांटेगा। उस समय अंशुमान गायकवाड़ हमारे कोच थे। मैंने सोचा, छोड़ो, मैं अपनी टी-शर्ट पहनूंगा, लेकिन मैंने ब्रांड का लोगो चिपका दिया। उस दिन, मैंने फिर से कुछ रन बनाए। लेकिन जब दौरा खत्म हुआ, तो मुझे एहसास हुआ कि टी-शर्ट घिस रही है। तभी मैंने फैसला किया, टी-शर्ट से आगे बढ़ो, अपने खेल पर ध्यान दो।”

आकाश ने 'कमेंटेटर के शाप' और भारत के मैचों के दौरान भविष्यवाणी करना बंद करने के अपने फैसले पर कहा, ''शाप अलग-अलग स्तर के होते हैं। कभी-कभी, लोग मुझे ट्रोल करते हैं क्योंकि मैं कहता हूं , 'यहां विकेट हो सकता है', और फिर विकेट गिर जाता है, और आपको 'काली ज़ुबान' या 'पनौती' जैसे संदेश मिलने लगते हैं। इसलिए भारत के मैचों के लिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता। केवल जब भारत गेंदबाजी कर रहा होता है, तभी मैं कुछ कहता हूं। लेकिन इसके अलावा, कोई संभावना नहीं। आप चाहे कितना भी कहना चाहें, भले ही अंदर कुछ ऐसा हो जो मुझे कहने के लिए कह रहा हो, मैं नहीं कहूंगा।''

'चीकी सिंगल्स' पर बात करते हुए, प्रज्ञान ओझा ने अपने पुराने अंधविश्वास के बारे में बताया: ''जब भी मैं मैच से पहले टीम बस में चढ़ता था, तो मैं पहले अपनी मां को, फिर अपने पिताजी को फोन करता था। अगर वे दोनों साथ बैठे भी होते, तो मैं उन्हें अलग-अलग फोन करता। फिर मैं अपने चाचा को फोन करता, जो एक क्रिकेटर थे और जिन्होंने मुझे खेल शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अगर मैं मैच से 10 मिनट पहले भी अपने चाचा को फोन करता, तो वे फोन उठा लेते। लेकिन उस समय श्रीलंका में नेटवर्क नहीं था और कॉल नहीं लग पाई। इसी वजह से, मैं मुथैया मुरलीधरन का 800वां विकेट बन गया।''

