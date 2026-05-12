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क्रेग ओवरटन के साथ अंपायर ने कर दिया 'मोये-मोये' मोमेंट, विकेट समझकर झूम उठे खिलाड़ी; मगर...

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्रेग ओवरटन को समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप गेम के दौरान विकेट नहीं मिला। जब वह जश्न मनाने लगे, तो अंपायर ने उनका पोपट कर दिया। यह ड्रामा समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन गेम के दौरान हुआ।

क्रेग ओवरटन के साथ अंपायर ने कर दिया 'मोये-मोये' मोमेंट, विकेट समझकर झूम उठे खिलाड़ी; मगर...

क्रिकेट के खेल में अंपायर का फैसला ही सर्वमान्य होता है। अंपायर ही नियमों को ध्यान में रखते हुए फैसला देते हैं और वह खेल का अभिन्न हिस्सा होते हैं। हालांकि, कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गेंदबाज को लगता है कि अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया है, लेकिन अंपायर ने असल में अपनी उंगली उठाई ही नहीं। बिग बैश लीग में ऐसा देखा गया था और अब काउंटी क्रिकेट में भी यही सीन दोहराया गया, जब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और इंग्लैंड के पेसर जैमी ओवरटन के भाई क्रेग ओवरटन की गेंद पर अंपायर ने उंगली उठाई, लेकिन फिर मन बदल लिया।

एक अचानक हुए ट्विस्ट में, क्रेग ओवरटन को समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप गेम के दौरान विकेट नहीं मिला। जब वह जश्न मनाने लगे, तो अंपायर ने उनका पोपट कर दिया। यह ड्रामा समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन गेम के दौरान हुआ। ग्लेमोर्गन की दूसरी इनिंग में, रयान हैडली और सीन डिक्सन एक मज़बूत पार्टनरशिप बना रहे थे। इस बीच क्रेग ओवरटन ने समरसेट को ब्रेकथ्रू लगभग दिला ही दिया था। उन्होंने एक फुलिश डिलीवरी फेंकी जो पीछे की ओर उछली और रयान हैडली के फ्रंट पैड पर लगी। समरसेट के खिलाड़ियों ने और ओवरटन ने तुरंत बड़ी अपील की।

अपील के बाद अंपायर ने अपना हाथ भी उठाया और ऐसा लगा कि वह बल्लेबाज को आउट दे रहे है, लेकिन असल में अंपायर का हाथ अपनी टोपी ठीक करने के लिए उठा। ओवरटन को लगा कि अंपायर का हाथ आउट का सिग्नल देने के लिए उठा है और वे जश्न मनाने लगे। हालांकि, ओवरटन की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अंपायर ने अपनी उंगली नहीं उठाई है। हाथ भी उठाया है तो सिर्फ अपनी टोपी ठीक करने के लिए और फिर वे अपने रनअप की ओर चलने लगे। देखें वीडियो..

प्रोफेशनल क्रिकेट में यह पहली बार नहीं है जब अंपायर ने गेंदबाज और पूरी टीम को इस तरह बेवकूफ बनाया है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली टी20 लीग BBL के एक मैच में भी ऐसा देखने को मिला है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए एक मैच में राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ब्यू वेबस्टर के खिलाफ LBW की अपील की थी। अंपायर ने उंगली उठाई थी, लेकिन अपने शोल्डर से थोड़ा से ऊपर ले जाने से पहले उन्होंने उस उंगली से अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दी थी।

राशिद खान को शुरू में लगा था कि वे आउट देने जा रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने इशारा करके बताया कि अंपायर ने आउट ही नहीं दिया है। अंपायर ने बाद में बताया भी कि उन्होंने अपनी उंगली नहीं उठाई थी। उन्होंने राशिद खान से बॉलिंग जारी रखने का आग्रह किया। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, क्योंकि यह अनोखा मामला था कि अंपायर ने कुछ ही पल में लगभग अपना फैसला बदल लिया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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