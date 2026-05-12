क्रेग ओवरटन के साथ अंपायर ने कर दिया 'मोये-मोये' मोमेंट, विकेट समझकर झूम उठे खिलाड़ी; मगर...
क्रेग ओवरटन को समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप गेम के दौरान विकेट नहीं मिला। जब वह जश्न मनाने लगे, तो अंपायर ने उनका पोपट कर दिया। यह ड्रामा समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन गेम के दौरान हुआ।
क्रिकेट के खेल में अंपायर का फैसला ही सर्वमान्य होता है। अंपायर ही नियमों को ध्यान में रखते हुए फैसला देते हैं और वह खेल का अभिन्न हिस्सा होते हैं। हालांकि, कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गेंदबाज को लगता है कि अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया है, लेकिन अंपायर ने असल में अपनी उंगली उठाई ही नहीं। बिग बैश लीग में ऐसा देखा गया था और अब काउंटी क्रिकेट में भी यही सीन दोहराया गया, जब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और इंग्लैंड के पेसर जैमी ओवरटन के भाई क्रेग ओवरटन की गेंद पर अंपायर ने उंगली उठाई, लेकिन फिर मन बदल लिया।
एक अचानक हुए ट्विस्ट में, क्रेग ओवरटन को समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप गेम के दौरान विकेट नहीं मिला। जब वह जश्न मनाने लगे, तो अंपायर ने उनका पोपट कर दिया। यह ड्रामा समरसेट और ग्लेमोर्गन के बीच काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन गेम के दौरान हुआ। ग्लेमोर्गन की दूसरी इनिंग में, रयान हैडली और सीन डिक्सन एक मज़बूत पार्टनरशिप बना रहे थे। इस बीच क्रेग ओवरटन ने समरसेट को ब्रेकथ्रू लगभग दिला ही दिया था। उन्होंने एक फुलिश डिलीवरी फेंकी जो पीछे की ओर उछली और रयान हैडली के फ्रंट पैड पर लगी। समरसेट के खिलाड़ियों ने और ओवरटन ने तुरंत बड़ी अपील की।
अपील के बाद अंपायर ने अपना हाथ भी उठाया और ऐसा लगा कि वह बल्लेबाज को आउट दे रहे है, लेकिन असल में अंपायर का हाथ अपनी टोपी ठीक करने के लिए उठा। ओवरटन को लगा कि अंपायर का हाथ आउट का सिग्नल देने के लिए उठा है और वे जश्न मनाने लगे। हालांकि, ओवरटन की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि अंपायर ने अपनी उंगली नहीं उठाई है। हाथ भी उठाया है तो सिर्फ अपनी टोपी ठीक करने के लिए और फिर वे अपने रनअप की ओर चलने लगे। देखें वीडियो..
प्रोफेशनल क्रिकेट में यह पहली बार नहीं है जब अंपायर ने गेंदबाज और पूरी टीम को इस तरह बेवकूफ बनाया है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली टी20 लीग BBL के एक मैच में भी ऐसा देखने को मिला है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए एक मैच में राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ब्यू वेबस्टर के खिलाफ LBW की अपील की थी। अंपायर ने उंगली उठाई थी, लेकिन अपने शोल्डर से थोड़ा से ऊपर ले जाने से पहले उन्होंने उस उंगली से अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दी थी।
राशिद खान को शुरू में लगा था कि वे आउट देने जा रहे हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने इशारा करके बताया कि अंपायर ने आउट ही नहीं दिया है। अंपायर ने बाद में बताया भी कि उन्होंने अपनी उंगली नहीं उठाई थी। उन्होंने राशिद खान से बॉलिंग जारी रखने का आग्रह किया। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, क्योंकि यह अनोखा मामला था कि अंपायर ने कुछ ही पल में लगभग अपना फैसला बदल लिया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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