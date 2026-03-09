होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भ्रष्टाचार, राजनीति और ‘अन्याय’ से तंग आकर 24 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्रिकेट से लिया संन्यास

Mar 09, 2026 04:31 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के टी20 विश्व कप जीतने को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच एक युवा पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारी मन से पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का ऐलान करके चौंका दिया है। उसने पाक क्रिकेट में भ्रष्टाचार, राजनीति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया है।

भ्रष्टाचार, राजनीति और ‘अन्याय’ से तंग आकर 24 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्रिकेट से लिया संन्यास

एक तरफ तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारत में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा हो रही कि हम क्रिकेट में भारत से क्यों, कहां और कैसे पिछड़ रहे। अहमद शहजाद जैसे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान में क्रिकेट के बुरे दिनों के लिए सिस्टम को कोस रहे हैं। शोएब अख्तर जैसे पूर्व खिलाड़ी भारत से सीखने की नसीहत दे रहे। टी20 विश्व कप को लेकर मचे इस शोर के बीच एक युवा पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारी मन से पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का ऐलान करके चौंका दिया है। उसने पाक क्रिकेट में भ्रष्टाचार, राजनीति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया है।

सियालकोट के 24 साल के क्रिकेटर शाहजायब भट्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वह पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। भट्टी का जन्म सियालकोट में ही हुआ था। वह पाकिस्तानी क्रिकेट के एक उभरते हुए स्टार थे।

ये भी पढ़ें:अमीर बच्चा, गरीब बच्चा… भारत की जीत पर अब्बा डब्बा जब्बा करने लगे शोएब अख्तर

शाहजायब भट्टी ने कायदे आजम ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में सियालकोट रिजन की पेशावर रिजन पर एक विकेट की रोमांचक जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने नाबाद 32 रन बनाकर अपनी टीम को एक विकेट से नाटकीय जीत दिलाई थी।

भट्टी का आरोप है कि उनके प्रदर्शनों के बाद भी उन्हें लगातार हाशिए पर रखा जाता रहा। उन्हें करीब 40 मैचों में बेंच पर बैठाए रखा गया। युवा क्रिकेटर ने दुखी मन से खुलासा किया कि उनका सपना पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का था लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की हकीकत ने उन्हें क्रिकेट को तौबा कहने के लिए मजबूर कर दिया।

भट्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘अलविदा पाकिस्तान क्रिकेट। 24 वर्ष की उम्र में मैं पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहा हूं। पिछले साल मैंने कायदे आजम फाइनल जीता था जो टीवी पर लाइव देखा गया। तब से लेकर अब तक लगातार करीब 40 मैचों से मुझे बेंच पर बिठाया गया है। मेरा इकलौता सपना पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का है लेकिन राजनीति, भ्रष्टाचार, ढांचा की कमी ने मेरे और कई अन्य के करियर को बर्बाद कर दिया। अब मैं जानता हूं कि क्यों हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहा है। अलविदा।’

ये भी पढ़ें:हम जिम्बाब्वे, यूगांडा को हराते हैं; पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी टीम के लिए मजे

पिछले साल कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में शानदार प्रदर्शन के अलावा भट्टी ने दिसंबर 2024 में रेड बॉल क्रिकेट में भी अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। उन्होंने लाहौर वाइट्स के खिलाफ 236 रन देकर 5 विकेट झटके थे।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

और पढ़ें
Pakistan Cricket Team Cricket T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।