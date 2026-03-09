भ्रष्टाचार, राजनीति और ‘अन्याय’ से तंग आकर 24 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्रिकेट से लिया संन्यास
भारत के टी20 विश्व कप जीतने को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच एक युवा पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारी मन से पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का ऐलान करके चौंका दिया है। उसने पाक क्रिकेट में भ्रष्टाचार, राजनीति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया है।
एक तरफ तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारत में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा हो रही कि हम क्रिकेट में भारत से क्यों, कहां और कैसे पिछड़ रहे। अहमद शहजाद जैसे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान में क्रिकेट के बुरे दिनों के लिए सिस्टम को कोस रहे हैं। शोएब अख्तर जैसे पूर्व खिलाड़ी भारत से सीखने की नसीहत दे रहे। टी20 विश्व कप को लेकर मचे इस शोर के बीच एक युवा पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारी मन से पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का ऐलान करके चौंका दिया है। उसने पाक क्रिकेट में भ्रष्टाचार, राजनीति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया है।
सियालकोट के 24 साल के क्रिकेटर शाहजायब भट्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वह पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। भट्टी का जन्म सियालकोट में ही हुआ था। वह पाकिस्तानी क्रिकेट के एक उभरते हुए स्टार थे।
शाहजायब भट्टी ने कायदे आजम ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में सियालकोट रिजन की पेशावर रिजन पर एक विकेट की रोमांचक जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने नाबाद 32 रन बनाकर अपनी टीम को एक विकेट से नाटकीय जीत दिलाई थी।
भट्टी का आरोप है कि उनके प्रदर्शनों के बाद भी उन्हें लगातार हाशिए पर रखा जाता रहा। उन्हें करीब 40 मैचों में बेंच पर बैठाए रखा गया। युवा क्रिकेटर ने दुखी मन से खुलासा किया कि उनका सपना पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का था लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की हकीकत ने उन्हें क्रिकेट को तौबा कहने के लिए मजबूर कर दिया।
भट्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘अलविदा पाकिस्तान क्रिकेट। 24 वर्ष की उम्र में मैं पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहा हूं। पिछले साल मैंने कायदे आजम फाइनल जीता था जो टीवी पर लाइव देखा गया। तब से लेकर अब तक लगातार करीब 40 मैचों से मुझे बेंच पर बिठाया गया है। मेरा इकलौता सपना पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का है लेकिन राजनीति, भ्रष्टाचार, ढांचा की कमी ने मेरे और कई अन्य के करियर को बर्बाद कर दिया। अब मैं जानता हूं कि क्यों हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहा है। अलविदा।’
पिछले साल कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में शानदार प्रदर्शन के अलावा भट्टी ने दिसंबर 2024 में रेड बॉल क्रिकेट में भी अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। उन्होंने लाहौर वाइट्स के खिलाफ 236 रन देकर 5 विकेट झटके थे।
