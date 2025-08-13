कॉर्बिन बॉश को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस को इशारा करना पड़ा भारी, ICC ने दी ये सजा

साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इसके लिए उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया।

दक्षिण अफ्रीका ने डॉर्विन में खेले गए दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर की। मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस को आउट करने के बाद पवेलियन जाने का इशारा किया, जिसके कारण उनको आईसीसी ने सजा दी है।

ब्रेविस ने मैदान के चारों ओर बड़े शॉट की झड़ी लगा दी जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सात विकेट पर 218 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की टीम टिम डेविड की 24 गेंद में 54 रन की आक्रामक पारी के बावजूद 17.4 ओवर में 165 रन पर आउट हो गयी। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को बल्लेबाज को पवेलियन जाने का इशारा करने के लिए एक डिमेरिट अंक दिया गया है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 17वें ओवर के दौरान हुई, जब बॉश ने बेन ड्वार्शुइस को आउट किया और पवेलियन की तरफ जाने का इशारा किया।

अफ्रीका के खिलाड़ी बॉश ने अपनी गलती मान ली और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा जारी की गई सजा को स्वीकार कर लिया। जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई। मैदानी अंपायर फिलिप गिलेस्पी और शॉन क्रेग तीसरे अंपायर सैम नोगाज्स्की और चौथे अंपायर डोनोवन कोच ने आरोप तय किए।