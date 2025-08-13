Corbin Bosch has been penalised for a Level 1 ICC Code of Conduct breach fiery send off to Ben Dwarshuis कॉर्बिन बॉश को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस को इशारा करना पड़ा भारी, ICC ने दी ये सजा, Cricket Hindi News - Hindustan
कॉर्बिन बॉश को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस को इशारा करना पड़ा भारी, ICC ने दी ये सजा

साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इसके लिए उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:09 PM
दक्षिण अफ्रीका ने डॉर्विन में खेले गए दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर की। मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बेन ड्वार्शुइस को आउट करने के बाद पवेलियन जाने का इशारा किया, जिसके कारण उनको आईसीसी ने सजा दी है।

ब्रेविस ने मैदान के चारों ओर बड़े शॉट की झड़ी लगा दी जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सात विकेट पर 218 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की टीम टिम डेविड की 24 गेंद में 54 रन की आक्रामक पारी के बावजूद 17.4 ओवर में 165 रन पर आउट हो गयी। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को बल्लेबाज को पवेलियन जाने का इशारा करने के लिए एक डिमेरिट अंक दिया गया है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया की पारी के 17वें ओवर के दौरान हुई, जब बॉश ने बेन ड्वार्शुइस को आउट किया और पवेलियन की तरफ जाने का इशारा किया।

अफ्रीका के खिलाड़ी बॉश ने अपनी गलती मान ली और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा जारी की गई सजा को स्वीकार कर लिया। जिससे औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता समाप्त हो गई। मैदानी अंपायर फिलिप गिलेस्पी और शॉन क्रेग तीसरे अंपायर सैम नोगाज्स्की और चौथे अंपायर डोनोवन कोच ने आरोप तय किए।

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन का दोषी पाया गया। जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज को आउट करने के बाद उसके खिलाफ दिखाई गई आक्रामक प्रतिक्रिया से संबंधित है। जब कोई खिलाड़ी 24 महीने की अवधि में चार या अधिक डिमेरिट अंक तक पहुंच जाता है तो उन्हें निलंबन अंक में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्तर 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक है।