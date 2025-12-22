Cricket Logo
रिकी पोंटिंग के साथ काम करने के लिए उतावले हैं कॉनोली , पंजाब के लिए बैटिंग पोजिशन पर ये कहा

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने आगामी आईपीएल 2026 सीजन में पंजाब किंग्स टीम की जरूरतों के अनुसार किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने और मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के मार्गदर्शन में काम करने की इच्छा जताई है।

Dec 22, 2025 03:06 pm IST
पंजाब किंग्स की टीम से जुड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कॉनोली ने कहा कि वह अगले साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी क्रम में किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं। आक्रामक बल्लेबाज, चुस्त फील्डर और बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी करने वाले कॉनोली को पंजाब किंग्स ने इस महीने की शुरुआत में मिनी नीलामी में तीन करोड़ रुपये में खरीदा था। यह 22 वर्षीय खिलाड़ी बिग बैश लीग में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए दो अर्धशतक बनाए हैं।

कॉनोली ने सोमवार को वर्चुअल मीडिया बातचीत में कहा, ‘‘मैं अपने खेल को इस तरह से ढालना पसंद करता हूं जिससे मैं किसी भी स्थिति में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग कर सकूं। इसलिए चाहे वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना हो या मध्यक्रम में खेलना हो, मैं किसी भी तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार हूं।’’

पंजाब किंग्स हालांकि उनका फिनिशर के रूप में उपयोग कर सकता है। इसके संकेत कप्तान श्रेयस अय्यर ने नीलामी के बाद दिए थे। कॉनोली ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं अभी (पर्थ) स्कॉर्चर्स के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने की भूमिका के बारे में सीख रहा हूं। यह एक ऐसी भूमिका है जिसका मैं आनंद लेता हूं। लेकिन अगर आईपीएल में मेरी भूमिका अलग होती है तो यह मुझे अच्छी तरह से समझ में आता है क्योंकि यह एक विश्व स्तरीय टीम है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मध्यक्रम में बल्लेबाजी करना एक अच्छा अवसर होगा, जिससे मुझे कड़ी मेहनत करने और अपना खेल मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने के अनुरूप ढालने का मौका मिलेगा।’’ कॉनोली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की युवा प्रतिभाओं में गिना जाता है। उन्होंने पिछले साल सितंबर में टी20 और वनडे में पदार्पण किया और जनवरी में अपना पहला टेस्ट मैच खेला।

कॉनोली ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं, जो पंजाब किंग्स के मुख्य कोच हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने अभी तक उनके साथ ज्यादा अभ्यास नहीं किया है। इसलिए मैं उनके साथ कुछ समय बिताने और अपनी बल्लेबाजी में आवश्यक बदलाव करने के लिए उत्सुक हूं और यह देखना चाहता हूं कि मेरे खेल के बारे में उनके क्या विचार हैं।’’

