पंजाब किंग्स को जीत नहीं दिला सके कूपर कोनोली, लेकिन इस मामले में बन गए IPL के नए सिक्सर किंग
कूपर कोनोली पंजाब किंग्स को आरसीबी के खिलाफ जीत नहीं दिला सके, लेकिन IPL के नए सिक्सर किंग वह बन गए हैं। आईपीएल के अपने पहले ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली रविवार 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके, लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। वे आईपीएल के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। आईपीएल के डेब्यू सीजन में ही सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले वे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कूपर कोनोली ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है, जो उन्होंने आईपीएल के पहले ही सीजन में यानी साल 2008 में बनाया था।
कूपर कोनोली ने आरसीबी के खिलाफ धर्मशाला में 22 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी के दौरान जैसे ही कूपर कोनोली के बल्ले से तीसरा छक्का आया, उसी के साथ उनके छक्कों की संख्या इस सीजन 32 हो गई। आईपीएल के पहले सीजन में इतने छक्के किसी भी बल्लेबाज ने नहीं लगाए। अभी तक 31 छक्कों का रिकॉर्ड सनत जयसूर्या के नाम दर्ज था, जिन्होंने 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए यह कमाल किया था।
ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क का नाम लिस्ट में अब तीसरे स्थान पर है। 28 छक्के जैक फ्रेजर मैकगर्क ने साल 2024 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह कारनामा किया था। फिन एलेन इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल का अपना पहला सीजन खेल रहे हैं और 27 छक्के अब तक जड़ चुके हैं। वहीं, 2008 में ऑस्ट्रेलिया के ही बल्लेबाज शॉन मार्श ने 26 छक्के जड़े थे। इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों को अब कूपर कोनोली ने पछाड़ दिया है।
पहले IPL एडिशन में सबसे ज़्यादा छक्के
32 - कूपर कोनोली 2026 में
31 - सनथ जयसूर्या 2008 में
28 - जेक फ्रेज़र-मैकगर्क 2024 में
27 - फिन एलन 2026 में
26 - शॉन मार्श 2008 में
वहीं, अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के अब प्लेऑफ्स में पहुंचने की संभावना भी बहुत कम हो गई है। कोई करिश्मा ही उन्हें प्लेऑफ्स का टिकट दिला सकता है। जिस टीम ने पहले सात मैचों में से 6 मैच जीते थे और एक मैच उनका बेनतीजा रहा था। टीम हाफ फेज तक 13 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर थी, लेकिन अब चौथे स्थान पर है और टॉप 4 से बाहर होने का खतरा भी उन पर मंडरा रहा है। एक मैच पंजाब किंग्स का बाकी है, जिससे उनके 15 पॉइंट्स जरूर हो जाएंगे, लेकिन 15 पॉइंट्स से क्वालीफिकेशन की संभावना कम है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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