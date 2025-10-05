Controversy at the toss during India vs Pakistan Womens World Cup Fatima Sana says Tails but match referee did blunder टीम इंडिया के साथ सरेआम धोखेबाजी, मैच रेफरी ने पाकिस्तान को जिता दिया टॉस; देखें सबूत, Cricket Hindi News - Hindustan
टीम इंडिया के साथ सरेआम धोखेबाजी, मैच रेफरी ने पाकिस्तान को जिता दिया टॉस; देखें सबूत

Ind vs pak वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 मैच के टॉस को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टीम इंडिया के साथ एक तरह से धोखेबाजी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की कप्तान को मैच रेफरी ने टॉस जिता दिया। ये सब कैमरे में भी कैद हो गया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 04:01 PM
India vs Pakistan toss Controversy: इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेले जा रहे वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लीग मैच के दौरान मैच रेफरी ने एक कांड कर दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच खेला जा रहा है, लेकिन इस हाई-वोल्टेज मैच में टॉस के दौरान एक बड़ा ब्लंडर हो गया, जिसे सुधारा नहीं जा सका। मैच रेफरी ने पाकिस्तान की टीम को टॉस जिता दिया और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर कुछ कर भी नहीं पाईं। एक तरह से टीम इंडिया के साथ सरेआम धोखेबाजी हो गई। इसका वीडियो भी कैमरे में कैद हो चुका है।

दरअसल, भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टॉस फेंका। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कॉल किया और बोला - टेल्स...इसके बाद मैच रेफरी शांद्रे फ्रिट्ज और टॉस प्रेजेंटर मेल जोंस ने बोला- Heads is the Call और हेड्स आया। इस तरह जीत तो टॉस में भारत की होनी थी, लेकिन पाकिस्तान जीत दे गई और इसके बाद पाकिस्तान की कप्तान से सीधे सवाल पूछा गया कि वे क्या करना पसंद करेंगी तो सना ने भी देर करते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वीडियो आप स्टार स्पोर्ट्स द्वारा शेयर की गई है। देख सकते हैं।

इस तरह के ब्लंडर आमतौर पर क्रिकेट में होते नहीं हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा वह आवाज उठा सकती थीं। हो सकता है कि शोर में या फिर किसी अन्य वजह से हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना का कॉल नहीं सुना हो, लेकिन मैच रेफरी और मैच प्रेजेंटर की ये जिम्मेदारी होती है कि वह बताए कि आखिर टॉस में क्या आया है। खैर मैच शुरू हो चुका है और इस पर आगे विवाद और भी बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि टॉस के बाद पाकिस्तान ने गेंदबाजी चुनी थी।

