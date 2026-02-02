Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Consequences of Pakistan boycott T20 World Cup India Match Ban damages suspension of PSL no WTC points
PCB को ICC से पंगा लेना पड़ जाएगा भारी, इन 5 सजाओं से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान

PCB को ICC से पंगा लेना पड़ जाएगा भारी, इन 5 सजाओं से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान

संक्षेप:

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कई सजा देने वाले कदम उठा सकता है। यह कार्रवाई पाकिस्तान सरकार के भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने के फैसले के बाद की जा सकती है।

Feb 02, 2026 06:07 am ISTVikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की सरकार ने रविवार 1 फरवरी की रात को फैसला किया कि पाकिस्तान की टीम टी0 वर्ल्ड कप 2026 में तो खेलेगी, लेकिन इंडिया से 15 फरवरी को होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का बयान भी आ गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने चेताया है कि उन्हें इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कई सजा देने वाले कदम आईसीसी उठा सकती है। यह कार्रवाई पाकिस्तान सरकार के भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने के फैसले के बाद की जा सकती है और इसमें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आगामी सत्र से टीम पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अन्य सजा में शीर्ष सदस्य देशों का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार करना, भारी वित्तीय जुर्माना और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने के फैसले का साथ देते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ अपना ग्रुप लीग मैच नहीं खेलने का फैसला किया है, जबकि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ उसका तटस्थ स्थल पर मैच खेलने का अनुबंध है, जो बाध्यकारी है।

आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, इसलिए आईसीसी के कुछ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद है। आईसीसी बोर्ड सोमवार को वर्चुअल बैठक करेगा और तय करेगा कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं। अगर उन्हें इजाजत दी जाती है तो पीसीबी को कुछ सख्त सजा हो सकती है।'' ऐसे में सवाल ये है कि पीसीबी के खिलाफ क्या संभावित सजा हो सकती है?

सूत्र ने कहा, ''वे एक बाध्यकारी अनुबंध का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आईसीसी के सदस्य बोर्ड द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकते हैं। अगर वे द्विपक्षीय सीरीज खेलते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि नतीजों का सभी प्रारूप में आईसीसी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'' इसके अलावा पाकिस्तान को कोई डब्ल्यूटीसी अंक नहीं मिलने की भी संभावना है।

हालांकि, पाकिस्तान को सबसे अधिक नुकसान उसके लिए राजस्व पैदा करने वाली पाकिस्तान सुपर लीग पर रोक से हो सकता है। सूत्र ने आगे बताया, ''संन्यास ले चुके खिलाड़ियों या फ्री एजेंट्स को छोड़कर मौजूदा विदेशी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पीएसएल में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है। इसके अलावा आईसीसी के मेजबान प्रसारणकर्ता जियो-स्टार को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई भी पीसीबी को करनी होगी, जो लाखों डॉलर तक हो सकती है। उनका सालाना राजस्व भी रोका जा सकता है।''

अगर आईसीसी पाकिस्तान को टूर्नामेंट से प्रतिबंधित करता है तो युगांडा उनकी जगह लेगी, लेकिन यह बोर्ड बैठक के बाद ही तय होगा। आम तौर पर भारत-पाकिस्तान टी20 मैच के लिए विज्ञापन की दर 25 लाख से 40 लाख रुपये प्रति 10 सेकेंड के बीच होती है। सिर्फ विज्ञापन राजस्व नुकसान 200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का संभावित असर:

1. टूर्नामेंट से पूरी तरह प्रतिबंध।

2. आईसीसी से मिलने वाले सालाना राजस्व को रोका जा सकता है।

3. पीसीबी से जियो-स्टार को राजस्व नुकसान की भरपाई करने को कहा जा सकता है।

4. द्विपक्षीय श्रृंखला पर रोक, डब्ल्यूटीसी अंक और आइसीसी रैंकिंग पर असर पड़ सकता है।

5. सभी विदेशी खिलाड़ियों (फ्री एजेंट्स को छोड़कर) को पीसीएल में खेलने से प्रतिबंध किया जा सकता है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan Pakistan Cricket Board
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |