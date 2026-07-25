कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत के तीसरे दिन का शेड्यूल, 2 मेडल इवेंट भी
लॉन बाउल्स और बॉक्सिंग में बढ़ते कॉन्फिडेंस और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में एक और मेडल का मौका मिलने के साथ, भारत तीसरे दिन अपनी गिनती में और बढ़ोतरी करने की उम्मीद करेगा।
भारत शनिवार, 25 जुलाई को ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन की शानदार लय को तीसरे दिन भी जारी रखना चाहेगा। पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार के पुरुषों के हैवीवेट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद शुक्रवार को टीम ने आखिरकार मेडल का खाता खोला, जिससे बिहार के ग्रामीण इलाके से कॉमनवेल्थ पोडियम तक का एक प्रेरणा देने वाला सफर खत्म हुआ। लॉन बाउल्स और बॉक्सिंग में बढ़ते कॉन्फिडेंस और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में एक और मेडल का मौका मिलने के साथ, भारत तीसरे दिन अपनी गिनती में और बढ़ोतरी करने की उम्मीद करेगा। स्विमर दक्षण शशिकुमार और आर्यन नेहरा पुरुषों की 400m फ्रीस्टाइल में अपना कैंपेन शुरू करेंगे, बॉक्सर सचिन पुरुषों की 60kg कैटेगरी में अपनी चुनौती शुरू करेंगे, जबकि महिलाओं की 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम वेल्स के खिलाफ पूल B में अपना कैंपेन जारी रखेगी।
जिम्नास्टिक्स:
महिलाओं की टीम का फाइनल और व्यक्तिगत क्वालीफिकेशन - प्रणति नायक, प्रतिष्ठा सामंत, इशिता सुनील रेवाले, निष्का अग्रवाल, रिद्धि शर्मा - दोपहर 2:30 बजे
पैरा तैराकी:
पुरुषों की एस14 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट :
चैतन्य विश्वास कुलकर्णी - शाम 4:15 बजे
फाइनल रात 12:45 बजे (अगर क्वालीफाई करते हैं)।
तैराकी :
पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट :
डी शशिकुमार - शाम चार बजे
फाइनल रात 11:30 बजे (अगर क्वालीफाई करते हैं)।
पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल:
श्रीहरि नटराज - रात 12:20 बजे (अगर क्वालीफाई करते हैं)।
लॉन बॉल्स:
पुरुषों का एकल सेक्शन मैच: पुतुल सोनोवाल
महिलाओं का पेयर्स सेक्शन मैच: रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह बनाम टोंगा की पेरिस बेकर और मिल्खा नाथन (शाम 3:50 बजे)
मुक्केबाजी :
पुरुषों का 60 किग्रा राउंड ऑफ 32:
सचिन सिवाच बनाम केओमा अल-अहमदीह (कनाडा) शाम 4:00 बजे।
3x3 बास्केटबॉल:
महिलाओं का व्हीलचेयर:
भारत बनाम वेल्स - शाम पांच बजे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें